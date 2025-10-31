Advertisement
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी

Chennai Ed office: चेन्नई के शास्त्री भवन में स्थित ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉंड्रिंग के तहत तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री की कंपनी की चांज कर रही है. ई-मेल में भी केएन नेहरू केस को लेकर धमकी देने का मामला सामने आया है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:10 PM IST
ED office bomb threat: चेन्नई में ईडी के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है. चेन्नई हेड क्वार्टर को भेजे गए धमकी भरे मेल में ईडी ऑफिस को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई है. चेन्नई के शास्त्री भवन में स्थित ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉंड्रिंग के तहत तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री की कंपनी की चांज कर रही है. ई-मेल में भी केएन नेहरू केस को लेकर धमकी देने का मामला सामने आया है. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और ई-मेल से संबधित जांच शुरू दी है तो वहीं ईडी ऑफिस की सुरक्षा को बढ़ाते हुए मामले की साइबर जांच भी की जा रही है. 

मंत्री की कंपनी का मामला 
चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाकर धमकी मामले की साइबर जांच की जा रही है. धमकी भरे मेल में केएन नेहरू केस को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. दरअसल, चेन्नई ईडी ऑफिस की तरफ से तमिलनाडु सरकार के मंत्री नेहरू की कंपनी की जांच मनी लांड्रिंग के तहत की जा रही है. इस जांच में ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में भी जानकारी मिली है. 

कैश फॉर जॉब घोटाला 

कैश फॉर जॉब घोटाले की जानकारी मिलने पर ईडी ने 232 पेज का पत्र लिखकर तमिलनाडु पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहा था. ईडी हेड ऑफिस को धमकी भरा मेल भेजने वाला शख्स खुद का एमपीएल रॉव और सीपीआई माओ से जुड़े होने का दावा भी कर रहा है.इतना ही नहीं धमकी देने वाले शख्स ने ईएलकोट से जुड़े कागजात और कुछ अधिकारियों का भी जिक्र किया है. इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले की जांच को गहन तरीके से शुरू कर दिया है.

