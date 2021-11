VIDEO: बेहोश आदमी को कंधे पर उठाकर बचाई जान, महिला इंस्पेक्टर की हो रही जबरदस्त तारीफ

Chennai Flood: बाढ़ में डूबे चेन्नई (Chennai) शहर में एक अचेत व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए महिला इंस्पेक्टर ई. राजेश्वरी (E. Rajeshwari) की जमकर सराहना हो रही है. एक्टर से राजनेता बने कमल हासन (Kamal Haasan) ने भी महिला इंस्पेक्टर की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें समाज का रोल मॉडल बताया है.

कमल हासन (Kamal Haasan) ने ट्वीट कर कहा, 'इंस्पेक्टर राजेश्वरी (E. Rajeshwari) का कर्तव्य सचेत स्वभाव, जो एक बेहोश आदमी को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए दिखाई देती है. यह आश्चर्यजनक है. उनका साहस और सेवा प्रशंसनीय है. एक अधिकारी के इस रोल मॉडल को मेरी तहे दिल से बधाई.'

बताते चलें कि चेन्नई (Chennai) समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बेमौसमी बरसात हो रही है. जिसके चलते पूरा शहर पानी में लबालब डूबा हुआ है. गुरुवार सुबह तेज बारिश के बीच इंस्पेक्टर ई. राजेश्वरी (E. Rajeshwari) को फोन पर सूचना मिली कि शहर के टीपी चतरम इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ के नीचे दबने मौत हो गई है.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TP Chatram Police Station's Inspector Rajeshwari carries an unconscious man, on her shoulders, to an autorickshaw in a bid to rush him to a nearby hospital.

Chennai is facing waterlogging due to incessant rainfall here.

(Video Source: Police staff) pic.twitter.com/zrMInTqH9f

