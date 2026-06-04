चेन्नई मेयर ने दीया जलाने के लिए MLA को नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक, वीडियो वायरल

Mayor Insults TVK MLA: चेन्नई के एक स्कूल प्रोग्राम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. बताया जा रहा है कि यहां आयोजित समारोह में मेयर ने विधायक का अपमान किया. विधायक के बदले समारोह में IAS अधिकारी को अधिक महत्व दिया गया.
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Chennai Politics: चेन्नई के एक स्कूल प्रोग्राम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि पुलियानथोपे में एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में आरके नगर की विधायक पल्लवी को दरकिनार किया गया. अब इसको लेकर चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने सफाई देते हुए इन आरोपों का खंडन किया. मेयर का कहना है कि कार्यक्रम ऑफीशियल प्रोटोकॉल के मुताबिक की आयोजित किया गया था. बता दें कि स्कूल का नए भवन का उद्घाटन समारोह किया जा रहा था. इसको लेकर वायरल हो रहे वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है.
वायरल वीडियो में दिखाया गया कि स्कूल में पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह के दौरान मेयर ने विधायक के बदले एक IAS ऑफिसर को मोमबत्ती सौंप दी. सोशल मीडिया पर इसको लेकर मेयर की जमकर आलोचना की गई. कई लोगों का कहना है कि समारोह में जानबूझकर विधायक को नजरअंदाज किया गया. बता दें कि तमिलनाडु में गुरुवार ( 4 जून 2026) को गर्मी की छुट्टियों के बाद सभी स्कूल वापस खुल गए. इस मौके पर पुलियानथोपे के उर्दू स्कूल में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर प्रिया राजन और आरके नगर की TVK से विधायक पल्लवी ने हिस्सा लिया.
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तमिल अखबार 'डेली थांथी' के मुताबिक, रिबन काटकर समारोह शुरू हुआ, जिसमें मेयर ने IAS अधिकारी और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमीशनर कार्पगम को आगे की लाइन में खड़े होने के लिए आमंत्रित किया, जबकि विधायक पीछे ही खड़ी थीं. बाद में लैंप लाइटिंग सेरेमनी में भी विधायक पल्लवी ने मोमबत्ती लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मोमबत्ती IAS ऑफिसर को दे दी गई.
Mayor Priya, hardly 9–10 months are left in your term. @PriyarajanDMK People will not forget the nuisance, negligence, and arrogant approach they have experienced. Time will give the answer.
Our TVK mayors @TVKHQITWingOffl will show what real leadership, public service, and… pic.twitter.com/N4AU92DUPR
— Ambikatvk (@Ambikatvk) June 4, 2026
इस घटना के बाद विधायक कार्यक्रम छोड़कर चली गईं, जिससे अटकलें लगने लगीं कि उनका अपमान किया गया है.
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मेयर प्रिया राजन ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को भी जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया गया और विधायक पल्लवी ने निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. उन्होंने कहा,'हमने किसी को साइडलाइन नहीं किया. विधायक को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने रिबन कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया. दीप प्रज्ज्वलन समारोह के दौरान, प्रोटोकॉल के तहत, IAS ऑफिसर ने पहले दीप प्रज्ज्वलित किया और फिर उसके बाद विधायक ने.' मेयर ने विवाद को गलतफहमी बताते हुए कहा कि वरीयता क्रम (Order Of Precedence) के अनुसार पहले मंत्री और फिर मेयर आते हैं. कार्यक्रम भी उसी के मुताबिक आयोजित होते हैं. उन्होंने कहा कि समारोह में सभी काम प्रोटोकॉल के तहत ही किए गए थे.
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