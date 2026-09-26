/कुत्ते-बिल्ली को खुला छोड़ा तो भरना पड़ेगा 25,000 का जुर्माना, चेन्नई में पालतू जानवरों के लिए नया नियम; माइक्रोचिप से होगी मालिक की पहचान

शहर की सीमा में रहने वाले पालतू जानवरों के मालिकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यह नियम अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 292 और 2023 में बने नियमों के तहत लागू है. आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. पालतू जानवरों के लिए माइक्रोचिप लगवाना जरूरी है. GCC ने अपनी ऑनलाइन पेट लाइसेंसिंग सिस्टम पिछले साल अक्टूबर 2025 में शुरू की थी. इस साल जुलाई तक कॉर्पोरेशन 78,232 पालतू जानवरों के मालिकों को लाइसेंस जारी कर चुका है.