/कुत्ते-बिल्ली को खुला छोड़ा तो भरना पड़ेगा 25,000 का जुर्माना, चेन्नई में पालतू जानवरों के लिए नया नियम; माइक्रोचिप से होगी मालिक की पहचान

Chennai News: अगर आप कुत्ता-बिल्ली जैसे पालतू जानवर पालते हैं और इसका लाइसेंस लिया है, तो आपको और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अब पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक जगह पर छोड़ने से आपको 25,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह नियम ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) की ओर से लागू किया है.
इलाके में नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि लोग अपने पालतू जानवरों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी सड़कों पर छोड़ देते हैं. इसी को रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान लाया गया है.
कॉर्पोरेशन हर लाइसेंस वाले जानवर को उसके मालिक से जोड़ने के लिए माइक्रोचिप का इस्तेमाल कर रहा है. इस चिप में मालिक का नाम, पता और जानवर के एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन की जानकारी होती है. अगर कोई पालतू जानवर सड़क पर लावारिस मिलता है, तो माइक्रोचिप के जरिए उसके मालिक का पता लगाया जा सकेगा. यह रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि पालतू जानवरों को हर साल वैक्सीन लग रही है या नहीं.
शहर की सीमा में रहने वाले पालतू जानवरों के मालिकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यह नियम अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 292 और 2023 में बने नियमों के तहत लागू है. आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. पालतू जानवरों के लिए माइक्रोचिप लगवाना जरूरी है. GCC ने अपनी ऑनलाइन पेट लाइसेंसिंग सिस्टम पिछले साल अक्टूबर 2025 में शुरू की थी. इस साल जुलाई तक कॉर्पोरेशन 78,232 पालतू जानवरों के मालिकों को लाइसेंस जारी कर चुका है.
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ही कॉर्पोरेशन ने जुर्माने का फैसला लिया है. 25,000 रुपये का जुर्माना उन मालिकों पर लागू होगा, जो अपने लाइसेंस वाले कुत्तों या बिल्लियों को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर छोड़ेंगे. रजिस्ट्रेशन और माइक्रोचिप का मतलब है कि लाइसेंस मिलने के बाद भी जानवर की पहचान बनी रहती है और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के जरिए मालिक को ट्रेस किया जा सकता है. (इनपुट- IANS)