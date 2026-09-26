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कुत्ते-बिल्ली को खुला छोड़ा तो भरना पड़ेगा 25,000 का जुर्माना, चेन्नई में पालतू जानवरों के लिए नया नियम; माइक्रोचिप से होगी मालिक की पहचान

Chennai Pet Animals Liscence: चेन्नई में आपको अपने पालतू जानवरों को खुली जगहों पर इधर-उधर रखना भारी पड़ सकता है. इसके लिए आपके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. इसके लिए जानवरों में एक माइक्रोचिप भी लगेगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 26, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:42 AM IST
कुत्ते-बिल्ली को खुला छोड़ा तो भरना पड़ेगा 25,000 का जुर्माना, चेन्नई में पालतू जानवरों के लिए नया नियम; माइक्रोचिप से होगी मालिक की पहचान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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