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Hindi Newsदेशछगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल

छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल

Chhagan Bhujbal Helicpoter: महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:33 PM IST
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Chhagan Bhujbal
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Chhagan Bhujbal Helicpoter Landing: महाराष्ट्र में आज बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए. बता दें कि जब उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की बजाय पास के गाड़ी पार्किंग क्षेत्र में उतर गया. यह घटना पुणे जिले के परंदर तालुका के खानवाड़ी गांव में हुई, जहां भुजबल एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. राहत की बात यह रही कि इस दौरान मंत्री और पायलट दोनों सुरक्षित रहे.

धूल के कारण पायलट से हुई गलती

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर के रोटर्स से उड़ने वाली धूल के कारण दृश्यता प्रभावित हो गई, जिससे पायलट निर्धारित हेलीपैड को पहचान नहीं सका. पायलट ने पास के एक खाली स्थान को हेलीपैड समझकर वहीं हेलीकॉप्टर उतार दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर को हेलीपैड के पास खाली जगह पर उतरते देखा जा सकता है.

 

घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने पायलट को गलती के बारे में सूचित किया. इसके बाद हेलीकॉप्टर को सही हेलीपैड पर ले जाया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी की जान नहीं गई. हालांकि उस क्षेत्र में कई वाहन खड़े थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की कोई खबर नहीं है. पुलिस द्वारा पायलट को तुरंत सही जानकारी दिए जाने के बाद ही हेलीकॉप्टर को उस जगह से हटाया गया. इस घटना के बाद, स्थानीय नागरिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उचित योजना होने के बावजूद, हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर उतारना एक बेहद खतरनाक कदम था. 

बंगाल में भी हेलीकॉप्टर सुरक्षा पर सवाल

बता दें कि इस घटना के कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में भी हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास मालदा जिले में एक ड्रोन उड़ता देखा गया था.
इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि ड्रोन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तस्वीरें लेने के लिए किया जा रहा था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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