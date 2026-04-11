छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल

Chhagan Bhujbal Helicpoter: महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए.
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Chhagan Bhujbal Helicpoter Landing: महाराष्ट्र में आज बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए. बता दें कि जब उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की बजाय पास के गाड़ी पार्किंग क्षेत्र में उतर गया. यह घटना पुणे जिले के परंदर तालुका के खानवाड़ी गांव में हुई, जहां भुजबल एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. राहत की बात यह रही कि इस दौरान मंत्री और पायलट दोनों सुरक्षित रहे.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर के रोटर्स से उड़ने वाली धूल के कारण दृश्यता प्रभावित हो गई, जिससे पायलट निर्धारित हेलीपैड को पहचान नहीं सका. पायलट ने पास के एक खाली स्थान को हेलीपैड समझकर वहीं हेलीकॉप्टर उतार दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर को हेलीपैड के पास खाली जगह पर उतरते देखा जा सकता है.
पुणे महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है.
महाराष्ट्र के फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पुरंदर तालुका के खानवाड़ी गांव में एक कार पार्किंग एरिया में सीधे लैंड हो गया.
पायलट ने स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए हेलीकॉप्टर को कार… pic.twitter.com/aqhUsjbeXn
— Abhinaw Tripathi (@AbhinawKTri) April 11, 2026
घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने पायलट को गलती के बारे में सूचित किया. इसके बाद हेलीकॉप्टर को सही हेलीपैड पर ले जाया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी की जान नहीं गई. हालांकि उस क्षेत्र में कई वाहन खड़े थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की कोई खबर नहीं है. पुलिस द्वारा पायलट को तुरंत सही जानकारी दिए जाने के बाद ही हेलीकॉप्टर को उस जगह से हटाया गया. इस घटना के बाद, स्थानीय नागरिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उचित योजना होने के बावजूद, हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर उतारना एक बेहद खतरनाक कदम था.
बता दें कि इस घटना के कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में भी हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास मालदा जिले में एक ड्रोन उड़ता देखा गया था.
इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि ड्रोन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तस्वीरें लेने के लिए किया जा रहा था.
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