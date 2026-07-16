/छड़ी-मुबारक अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी, जानिए कब-कहां रुकेगी भगवान शिव की पवित्र छड़ी; देखें तारीखें

Chhari Mubarak Amarnath Yatra 2026: पवित्र छड़ी-मुबारक स्वामी अमरनाथ जी के संरक्षक, महंत दीपेंद्र गिरी ने साल 2026 की वार्षिक तीर्थयात्रा का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. यह जानकारी सभी साधुओं, तीर्थयात्रियों और आम जनता के मार्गदर्शन के लिए जारी की गई है. इस साल की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.
पारंपरिक रस्मों से होगी शुरुआत
वार्षिक तीर्थयात्रा की शुरुआत से जुड़ी पारंपरिक रस्में बहुत ही विधि-विधान के साथ निभाई जाएंगी. इसकी शुरुआत 29 जुलाई को आषाढ़-पूर्णिमा यानी व्यास-पूर्णिमा के दिन होगी. इस दिन पहलगाम में भूमि-पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण किया जाएगा. इसके बाद 12 अगस्त को छड़ी-मुबारक को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाएगा. वहीं, 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में विशेष रस्में निभाई जाएंगी. 15 अगस्त को श्रीनगर के दशनामी स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी-स्थापना समारोह आयोजित होगा. इसके बाद 17 अगस्त को नाग-पंचमी के मौके पर श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में पारंपरिक पवित्र छड़ी-पूजन किया जाएगा.
जानिए छड़ी-मुबारक का पूरा सफर
स्वामी अमरनाथ जी के पवित्र धाम तक पवित्र छड़ी को संरक्षक द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ले जाया जाएगा. इसका सफर 22 अगस्त को श्रीनगर से शुरू होगा. इसके बाद 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में रात्रि विश्राम होगा. 24 अगस्त को यह पवित्र छड़ी चंदनवाड़ी में रुकेगी. अगले दिन यानी 25 अगस्त को शेषनाग में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है. इसके बाद 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात का पड़ाव रहेगा. आखिरकार, 28 अगस्त को श्रावण-पूर्णिमा के शुभ दिन पवित्र तीर्थ स्थल पर अंतिम पूजा और दर्शन के लिए छड़ी-मुबारक का आगमन होगा.
सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन को लेकर जरूरी नियम
महंत दीपेंद्र गिरी ने इन सदियों पुरानी परंपराओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से औपचारिक रूप से बात की है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि पवित्र छड़ी के साथ जाने वाले सभी साधुओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं. इसके साथ ही, छड़ी-मुबारक यात्रा में शामिल होने के इच्छुक सभी साधुओं और आम नागरिकों से पहले से रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया गया है. समिति ने साफ कहा है कि यात्रा के लिए वैध परमिट होना बेहद जरूरी है और केवल वैध परमिट वाले रजिस्टर्ड लोगों को ही छड़ी-मुबारक के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी.
क्या है छड़ी-मुबारक का धार्मिक महत्व?
छड़ी-मुबारक (जिसका शाब्दिक अर्थ है "पवित्र गदा") चांदी की एक पवित्र गदा है, जिसे पारंपरिक रूप से भगवान शिव का ही रूप माना जाता है. अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में, छड़ी-मुबारक केवल एक रस्मी वस्तु नहीं है बल्कि इसे वह दिव्य मार्गदर्शक माना जाता है जो पूरी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराता है. इस गदा को भगवान शिव की निजी छड़ी के रूप में पूजा जाता है. परंपरा के अनुसार, पवित्र अमरनाथ गुफा में छड़ी-मुबारक के आगमन और स्थापना के बिना यात्रा आध्यात्मिक रूप से अधूरी रहती है.
पूरी यात्रा उसी रास्ते से होती है जिससे होकर छड़ी-मुबारक ले जाई जाती है. जब श्रावण-पूर्णिमा के शुभ दिन यह गदा पवित्र गुफा मंदिर पहुंचती है, तो उसे वहां विधिवत स्थापित किया जाता है. यही स्थापना अंतिम अनुष्ठानों और वार्षिक यात्रा के समापन का संकेत होती है. आपको बता दें कि छड़ी-मुबारक को श्रीनगर में दशनामी अखाड़ा ट्रस्ट द्वारा रखा और सुरक्षित किया जाता है. महंत दीपेंद्र गिरी इस पवित्र गदा के मुख्य संरक्षक हैं.