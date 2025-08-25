'पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता....', तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow12895369
Hindi Newsदेश

'पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता....', तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


Family Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी का आर्थिक रूप से कठिन समय में उसे ताने मारना मानसिक क्रूरता और परित्याग के अंदर आता है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता....', तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कठिन समय में पति की बेरोजगारी को लेकर ताने मारना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है. कोर्ट ने दुर्ग निवासी 52 साल के एक वकील को उनकी पत्नी से तलाक की मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की. यह फैसला जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच की ओर से सुनाया गया. इस फैसले ने अक्टूबर साल 2023 में फैमिली कोर्ट की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया. 

नौकरी को लेकर मारा ताना 
वकील की शादी 26 दिसंबर साल 1966 को प्रदेश के भिलाई इलाके में हुई थी. दोनों के एक 19 साल की बेटी और एक 16 साल का बेटा है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पति ने पत्नी को PHD पूरी करने में मदद की और उसे स्कूल की प्रिंसिपल बनने में भी मदद की. पति के वकील ने अदालत को बताया कि पत्नी लगातार उससे छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगी थी और कोविड के दौरान अदालतें बंद होने के कारण पति की आय प्रभावित हुई, तब उसने ताने मारने शुरू कर दिए.  

ये भी पढ़ें- बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई सबसे ज्यादा आलोचना

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक संकट में ताने मारना मानसिक क्रूरता 
पत्नी अगस्त साल 2020 में एक विवाद के बाद बेटी को लेकर घर से चली गई थी. पति और बेटा उसे वापस लाने की कोशिश करते रहे लेकिन वह नहीं मानी. 16 सितंबर  साल 2020 से दोनों अलग रह रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि पत्नी का बिना किसी उचित कारण के पति और बेटे को छोड़ देना, आर्थिक संकट में ताने मारना और अदालती कार्यवाही में हिस्सा न लेना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मानसिक क्रूरता और परित्याग की श्रेणी में आता है.  

ये भी पढे़ं- ...जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' पाकिस्तान को वापस सौंप दिया

जस्टिस का फैसला 
जस्टिस ने यह भी कहा कि शादी अप्रतिवर्तनीय रूप से टूट चुकी है और पत्नी का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह इस शादी को खत्म करना चाहती थी. बेंच ने कहा,' जीवनसाथी का व्यवहार, जिसमें मौखिक झगड़े और अनुचित मांगें शामिल हों, मानसिक क्रूरता का रूप ले सकता है और तलाक का आधार बन सकता है.'  

FAQ  

क्या आर्थिक संकट में ताने मारना तलाक का आधार हो सकता है? 
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक संकट में ताने मारना मानसिक क्रूरता माना है. 

क्या अदालत में अनुपस्थित रहना तलाक के फैसले को प्रभावित करता है?
हां, यह विवाह समाप्त करने की मंशा को दर्शाता है और तलाक के पक्ष में जाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Chhattisgarh High Court

Trending news

भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
;