'पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता....', तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कठिन समय में पति की बेरोजगारी को लेकर ताने मारना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है. कोर्ट ने दुर्ग निवासी 52 साल के एक वकील को उनकी पत्नी से तलाक की मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की. यह फैसला जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच की ओर से सुनाया गया. इस फैसले ने अक्टूबर साल 2023 में फैमिली कोर्ट की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया.

नौकरी को लेकर मारा ताना

वकील की शादी 26 दिसंबर साल 1966 को प्रदेश के भिलाई इलाके में हुई थी. दोनों के एक 19 साल की बेटी और एक 16 साल का बेटा है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पति ने पत्नी को PHD पूरी करने में मदद की और उसे स्कूल की प्रिंसिपल बनने में भी मदद की. पति के वकील ने अदालत को बताया कि पत्नी लगातार उससे छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगी थी और कोविड के दौरान अदालतें बंद होने के कारण पति की आय प्रभावित हुई, तब उसने ताने मारने शुरू कर दिए.

आर्थिक संकट में ताने मारना मानसिक क्रूरता

पत्नी अगस्त साल 2020 में एक विवाद के बाद बेटी को लेकर घर से चली गई थी. पति और बेटा उसे वापस लाने की कोशिश करते रहे लेकिन वह नहीं मानी. 16 सितंबर साल 2020 से दोनों अलग रह रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि पत्नी का बिना किसी उचित कारण के पति और बेटे को छोड़ देना, आर्थिक संकट में ताने मारना और अदालती कार्यवाही में हिस्सा न लेना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मानसिक क्रूरता और परित्याग की श्रेणी में आता है.

जस्टिस का फैसला

जस्टिस ने यह भी कहा कि शादी अप्रतिवर्तनीय रूप से टूट चुकी है और पत्नी का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह इस शादी को खत्म करना चाहती थी. बेंच ने कहा,' जीवनसाथी का व्यवहार, जिसमें मौखिक झगड़े और अनुचित मांगें शामिल हों, मानसिक क्रूरता का रूप ले सकता है और तलाक का आधार बन सकता है.'

