Maharashtra News: नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, छत्रपति संभाजीनगर को लेकर क्यों छिड़ी BJP और AIMIM में जंग?

What is Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station Name Controversy: महाराष्ट्र में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन इस बार विवाद नाम पर नहीं, बल्कि नाम की लिपि पर छिड़ा है. हाल ही में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' कर दिया गया. लेकिन स्टेशन बोर्ड पर इसका नाम उर्दू में लिखा देख भाजपा विधायक संजय केनेकर भड़क उठे.

'जब नोटिफिकेशन में उर्दू नहीं, तो बोर्ड पर क्यों?'

महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य संजय केनेकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार की अधिसूचना में स्टेशन के नाम को केवल हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में लिखने का ज़िक्र था. उन्होंने कहा, 'जब अधिसूचना में उर्दू का ज़िक्र ही नहीं है, तो बोर्ड पर यह भाषा क्यों लिखी गई? मैं देखकर हैरान रह गया.'

केनेकर ने इसे 'निज़ामी भाषा थोपने की कोशिश' बताया और रेलवे अधिकारियों को फ़ोन कर तुरंत बोर्ड बदलने के निर्देश देने की मांग की. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, 'क्या रेलवे अधिकारीयों के रिश्तेदार मुगलों के साथ काम करते थे? देश ने कई ही हुकूमतें देखी हैं मुगल, निज़ाम और अंग्रेज. जिन्होंने हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की. अब फिर वही भाषा थोपने का प्रयास किया जा रहा है.'

AIMIM का पलटवार - 'भाषा से डर क्यों?'

केनेकर के इस बयान पर AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने की राजनीति कर रही है.

जलील ने तंज कसते हुए कहा, 'हम यहां पिटलाइन (ट्रेन रखरखाव लाइन) के उद्घाटन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भाजपा तो बोर्ड का उद्घाटन कर रही है. अगर उन्हें दूसरी भाषाए नहीं आतीं, तो यह उनकी समस्या है.'

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उर्दू नाम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां उनके सर्वोच्च नेता बैठते हैं. वहां भी उर्दू और पंजाबी दोनों में नाम लिखा है.

नाम को लेकर कब शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह सेंट्रल रेलवे ने औरंगाबाद स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर छत्रपति संभाजीनगर (CPSN) कर दिया. यह नाम 15 अक्टूबर को जारी एक गजट अधिसूचना के जरिए मंजूर किया गया था.

शहर का नाम भी तीन साल पहले बदला गया था. औरंगज़ेब के नाम से जुड़े 'औरंगाबाद' को हटाकर मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में 'छत्रपति संभाजीनगर' रखा गया.

यह कदम भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) की महायुति सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक था. जिससे मराठा गौरव को बढ़ावा देने और 'मुगल प्रतीकों से मुक्ति' का संदेश दिया जा सके.

निजाम के शासनकाल में बना था स्टेशन

दिलचस्प बात यह है कि यह स्टेशन 1900 में निज़ाम के शासनकाल में बनाया गया था. तभी से यह अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग रहा है. यानी इस स्टेशन की दीवारों ने निजाम के दौर से लेकर आजादी और अब नाम बदलने की राजनीति तक का सफर देखा है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नया नाम 'छत्रपति संभाजीनगर' अब सभी टिकटों, कोड्स और ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है. स्टेशन का नया कोड CPSN रखा गया है.

अब किस बात पर है विवाद?

अब ताजा विवाद यह नहीं है कि स्टेशन का नाम क्या होना चाहिए, बल्कि यह किस लिपि में लिखा जाए, इस पर है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा भाषा से ज़्यादा पहचान और सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़ा है. कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू केवल एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि भारत की साझा विरासत का हिस्सा है. वहीं, दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि अगर सरकारी अधिसूचना में उर्दू का उल्लेख नहीं है, तो इसे बोर्ड पर नहीं होना चाहिए.

नाम बदलने से सुविधाएं जरूरी

इस विवाद के बीच आम लोगों की राय कुछ अलग है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्टेशन का नाम चाहे जो हो लेकिन अगर ट्रेनें समय पर चलें, प्लेटफॉर्म साफ रहें और सुविधाएं बेहतर हों तो वही असली विकास होगा. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाम और लिपि की बहस से ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनें लेट न हों और टिकट आसानी से मिलें.