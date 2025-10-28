Advertisement
trendingNow12978923
Hindi Newsदेश

Maharashtra News: नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, छत्रपति संभाजीनगर को लेकर क्यों छिड़ी BJP और AIMIM में जंग?

Maharashtra News in Hindi: महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर भले ही छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया हो लेकिन झगड़ा अभी थमा नहीं है. अब इस जिले में एक नए मुद्दे को लेकर BJP और AIMIM में जंग छिड़ गई है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharashtra News: नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, छत्रपति संभाजीनगर को लेकर क्यों छिड़ी BJP और AIMIM में जंग?

What is Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station Name Controversy: महाराष्ट्र में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन इस बार विवाद नाम पर नहीं, बल्कि नाम की लिपि पर छिड़ा है. हाल ही में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' कर दिया गया. लेकिन स्टेशन बोर्ड पर इसका नाम उर्दू में लिखा देख भाजपा विधायक संजय केनेकर भड़क उठे.

'जब नोटिफिकेशन में उर्दू नहीं, तो बोर्ड पर क्यों?'

महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य संजय केनेकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार की अधिसूचना में स्टेशन के नाम को केवल हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में लिखने का ज़िक्र था. उन्होंने कहा, 'जब अधिसूचना में उर्दू का ज़िक्र ही नहीं है, तो बोर्ड पर यह भाषा क्यों लिखी गई? मैं देखकर हैरान रह गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

केनेकर ने इसे 'निज़ामी भाषा थोपने की कोशिश' बताया और रेलवे अधिकारियों को फ़ोन कर तुरंत बोर्ड बदलने के निर्देश देने की मांग की. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, 'क्या रेलवे अधिकारीयों के रिश्तेदार मुगलों के साथ काम करते थे? देश ने कई ही हुकूमतें देखी हैं मुगल, निज़ाम और अंग्रेज. जिन्होंने हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की. अब फिर वही भाषा थोपने का प्रयास किया जा रहा है.'

AIMIM का पलटवार - 'भाषा से डर क्यों?'

केनेकर के इस बयान पर AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने की राजनीति कर रही है.

जलील ने तंज कसते हुए कहा, 'हम यहां पिटलाइन (ट्रेन रखरखाव लाइन) के उद्घाटन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भाजपा तो बोर्ड का उद्घाटन कर रही है. अगर उन्हें दूसरी भाषाए नहीं आतीं, तो यह उनकी समस्या है.'

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उर्दू नाम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां उनके सर्वोच्च नेता बैठते हैं. वहां भी उर्दू और पंजाबी दोनों में नाम लिखा है.

नाम को लेकर कब शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह सेंट्रल रेलवे ने औरंगाबाद स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर छत्रपति संभाजीनगर (CPSN) कर दिया. यह नाम 15 अक्टूबर को जारी एक गजट अधिसूचना के जरिए मंजूर किया गया था.

शहर का नाम भी तीन साल पहले बदला गया था. औरंगज़ेब के नाम से जुड़े 'औरंगाबाद' को हटाकर मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में 'छत्रपति संभाजीनगर' रखा गया.

यह कदम भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) की महायुति सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक था. जिससे मराठा गौरव को बढ़ावा देने और 'मुगल प्रतीकों से मुक्ति' का संदेश दिया जा सके.

निजाम के शासनकाल में बना था स्टेशन 

दिलचस्प बात यह है कि यह स्टेशन 1900 में निज़ाम के शासनकाल में बनाया गया था. तभी से यह अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग रहा है. यानी इस स्टेशन की दीवारों ने निजाम के दौर से लेकर आजादी और अब नाम बदलने की राजनीति तक का सफर देखा है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नया नाम 'छत्रपति संभाजीनगर' अब सभी टिकटों, कोड्स और ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है. स्टेशन का नया कोड CPSN रखा गया है.

अब किस बात पर है विवाद?

अब ताजा विवाद यह नहीं है कि स्टेशन का नाम क्या होना चाहिए, बल्कि यह किस लिपि में लिखा जाए, इस पर है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा भाषा से ज़्यादा पहचान और सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़ा है. कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू केवल एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि भारत की साझा विरासत का हिस्सा है. वहीं, दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि अगर सरकारी अधिसूचना में उर्दू का उल्लेख नहीं है, तो इसे बोर्ड पर नहीं होना चाहिए.

नाम बदलने से सुविधाएं जरूरी

इस विवाद के बीच आम लोगों की राय कुछ अलग है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्टेशन का नाम चाहे जो हो लेकिन अगर ट्रेनें समय पर चलें, प्लेटफॉर्म साफ रहें और सुविधाएं बेहतर हों तो वही असली विकास होगा. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाम और लिपि की बहस से ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनें लेट न हों और टिकट आसानी से मिलें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

maharashtra news in hindi

Trending news

'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज