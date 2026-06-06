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अब नेतन्याहू के देश में गूंजेगा जय भवानी जय शिवाजी का नारा... इजरायल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, महाराष्ट्र सरकार से मांगा सहयोग

Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue In Israel: भारत में शायद ही ऐसा कोई हो, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में न पाता हो. मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले इस महान शख्सियत की मूर्ति अब इजरायल में भी देखने को मिलेगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:31 PM IST
अब नेतन्याहू के देश में गूंजेगा जय भवानी जय शिवाजी का नारा... इजरायल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, महाराष्ट्र सरकार से मांगा सहयोग
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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