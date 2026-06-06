/अब नेतन्याहू के देश में गूंजेगा जय भवानी जय शिवाजी का नारा... इजरायल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, महाराष्ट्र सरकार से मांगा सहयोग

भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी केवल महान योद्धा और रणनीतिकार तक ही सीमित नहीं हैं. उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी. 17वीं सदी में मुगलों समेत बीजापुर सल्तनत के अत्याचारों के दौरान उन्होंने आम जनता को संगठित कर एक ऐसे स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जो जन-कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष था. हिंदवी स्वराज्य का मकसद केवल स्वतंत्रता, कल्याण और प्रजा की सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत में विदेशी प्रभुत्व को खत्म कर स्वदेशी शासन की पुनर्स्थापना करना था. छत्रपति शिवाजी महाराज को आधुनिक भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यापार और तटीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए अपनी नेवी का गठन किया था. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में फारसी शब्दों को हटाकर मराठी भाषा को बढ़ावा दिया था. इसके अलावा उन्होंने बिना विशालकाय सेना के बेहतरीन गोरिल्ला युद्ध तकनीकों और पहाड़ी किलों के सटीक उपयोग से मुगलों की सेना को मात दी थी.