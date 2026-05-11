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Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, शिंदे गुट के मंत्री ने भाजपा विधायक पर लगाए आरोप, MNS ने भी दे दी चेतावनी

महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, शिंदे गुट के मंत्री ने भाजपा विधायक पर लगाए आरोप, MNS ने भी दे दी चेतावनी

Shivaji Maharaj Statue Renovation: महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर घमासान छिड़ गया. प्रतिमा की मरम्मत को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.  

Written By  Ashwini Kumar Pandey|Last Updated: May 11, 2026, 09:45 PM IST
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महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, शिंदे गुट के मंत्री ने भाजपा विधायक पर लगाए आरोप, MNS ने भी दे दी चेतावनी

Shivaji Maharaj Statue: मीरा भायंदर के काशीमीरा चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा को लेकर सियासत गरमा गई है. प्रतिमा की मरम्मत और संभावित स्थानांतरण को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों बढ़ता जा रहा है शिवप्रेमियों का आक्रोश? 

मरम्मत के नाम पर हटाई जा रही प्रतिमा? 

मीरा भायंदर के काशीमीरा चौक पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा एक बार फिर शहर की राजनीति का केंद्र बन गई है. हाल ही में महानगरपालिका की महासभा में प्रतिमा को मरम्मत के लिए हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, लेकिन इसी प्रस्ताव में स्थलांतरण शब्द का इस्तेमाल होने के बाद विवाद शुरू हो गया. शिवप्रेमियों और कई संगठनों ने आशंका जताई कि मरम्मत के नाम पर प्रतिमा को हमेशा के लिए हटाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है.

भाजपा पर आरोप

परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने इस पूरे मामले में भाजपा और स्थानीय प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है. सरनाईक का दावा है कि काशीमीरा क्षेत्र में शॉपिंग मॉल बनाने के लिए करीब 30 साल पुरानी प्रतिमा को हटाने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी जिला प्रशासन को दिए गए एक शपथपत्र में इस पुराने पुतले को हटाने का उल्लेख किया गया था और अब उसी योजना को अमल में लाने की कोशिश हो रही है, शिवसेना ने जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरने की बात की है. 

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पुतले को लेकर राजनीति

शिवसेना के साथ एमएनएस भी शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर हो रही राजनीति में कूद गई है और धमकी भरे अंदाज में कहा है की अगर पुतले को बगैर सही जानकारी के हटाने की कोशिश हुई थी एमएनएस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी. वहीं भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. नरेंद्र मेहता का कहना है कि प्रतिमा में दरारें आ चुकी हैं और विशेषज्ञों की सलाह के बाद उसकी मरम्मत जरूरी हो गई है. उन्होंने साफ कहा कि प्रतिमा को केवल अस्थायी रूप से हटाया जाएगा और मरम्मत के बाद उसी स्थान पर दोबारा स्थापित किया जाएगा. मेहता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज के सम्मान में उनके प्रयासों से ही वेस्टर्न होटल के पास दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा स्थापित की गई है. 

शिवप्रेमियों में नाराजगी 

फिलहाल महानगरपालिका प्रशासन की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मरम्मत के बाद प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा या फिर किसी दूसरे स्थान पर. इसी अनिश्चितता के चलते शिवप्रेमियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद केवल प्रतिमा की मरम्मत तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में मीरा भायंदर की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन जाएगा.

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Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खब...और पढ़ें

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