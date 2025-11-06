Advertisement
trendingNow12991727
Hindi Newsदेश

मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus: मुंबई में गुरुवार शाम CSMT रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक हादसा हो गया. हड़ताल के कारण स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने से 4 यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी

CSMT Railway Strike: मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक हादसा हो गया. हड़ताल के कारण स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने से 4 यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी. हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए. हड़ताल मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ की गई थी. रेलवे यूनियनों ने इस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया. हड़ताल के कारण मुंबई की सबसे व्यस्त लोकल ट्रेन सेवाएं करीब एक घंटे तक बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्टेशन पर आज शाम रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जिसके कारण लोकल ट्रेन सेवाएं लगभग 1 घंटे तक बाधित रहीं थी. हड़ताल का कारण जून में हुए मुंब्रा ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर थी. रेलवे यूनियनों ने इस एफआईआर को अनुचित और मनमाना बताया और इसे खारिज करने की मांग की. जानकारी के अनुसार, शाम 6.45 बजे के आसपास ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. इस हड़ताल ने मुंबई के कई प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को बढ़ा दिया था और इसी दौरान ये हादसा हो गया. 

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

mumbai

Trending news

तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर