मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी

CSMT Railway Strike: मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक हादसा हो गया. हड़ताल के कारण स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने से 4 यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी. हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए. हड़ताल मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ की गई थी. रेलवे यूनियनों ने इस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया. हड़ताल के कारण मुंबई की सबसे व्यस्त लोकल ट्रेन सेवाएं करीब एक घंटे तक बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्टेशन पर आज शाम रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जिसके कारण लोकल ट्रेन सेवाएं लगभग 1 घंटे तक बाधित रहीं थी. हड़ताल का कारण जून में हुए मुंब्रा ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर थी. रेलवे यूनियनों ने इस एफआईआर को अनुचित और मनमाना बताया और इसे खारिज करने की मांग की. जानकारी के अनुसार, शाम 6.45 बजे के आसपास ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. इस हड़ताल ने मुंबई के कई प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को बढ़ा दिया था और इसी दौरान ये हादसा हो गया.

खबर अपडेट की जा रही है...