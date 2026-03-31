Advertisement
trendingNow13160152
Hindi Newsदेशस्कूल, सड़क, इंटरनेट और...सुशासन एक्सप्रेस से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए सूरज का उदय

स्कूल, सड़क, इंटरनेट और...'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय

छत्तीसगढ़ से धीरे-धीरे नक्सवाद का खात्मा हो रहा है. बस्तर इलाके के रेकावाया गांव में सुशासन एक्सप्रेस पहल के शुरू होने से बम, बारूद और बंदूकों के अंधेरे का दौर खत्म हो गया है. इससे एक दशक पुराना नक्सल विद्रोह खत्म हो गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 31, 2026, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh News
Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के रेकावाया गांव ने विकास के एक नए दौर की शुरुआत की है, क्योंकि 'सुशासन एक्सप्रेस' पहल के शुरू होने से बम, बारूद और बंदूकों के अंधेरे का दौर खत्म हो गया है, जिससे एक दशक पुराना नक्सल विद्रोह खत्म हो गया है. नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस पहल के तहत, 10 स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं और इस बीच, 24 स्कूलों में 700 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इलाके में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है.

उन्होंने आगे बताया कि कनेक्टिविटी भी डेवलप की जा रही है, NH बन रहा है, जो महाराष्ट्र से कनेक्ट होगा. हम मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं. हमने 1 जनवरी को सुशासन एक्सप्रेस शुरू की, जिसमें वाई-फाई और एक इन्वर्टर लगा है. आधार ऑपरेटर और पोस्ट-ऑफिस के लोग 2-3 दिनों के लिए इससे गांव आते हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं.

एक ग्रामीण ने नक्सलवाद खत्म होने के बाद लोगों को फिर से बसाने की सरकारी कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि गांव के स्कूल 12 गांवों को मिलाकर बनाई गई एक कमेटी चलाती है. इलाके में डेवलपमेंट हो रहा है. हालांकि, इसमें कुछ समय लगेगा.  पुलिस कैंप के बाद सड़कें और स्कूल बनने लगे और फिर बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में चले गए. अब, नक्सल यहां नहीं आते, डेवलपमेंट शुरू हो गया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ का एक गांव रेकावाया में पहले पहुंचना बहुत मुश्किल था. यह नारायणपुर जिला हेडक्वार्टर से करीब 150 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने के लिए ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर और जिले की सीमाएं पार करनी पड़ती थीं, यह इलाका न सिर्फ ज्योग्राफिकली बल्कि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी काफी हद तक कटा हुआ था, मैप पर मार्क होने के बावजूद, कई सालों तक इस इलाके में सरकार की मौजूदगी बहुत कम थी. इसके बजाय, नक्सल ग्रुप्स का काफी कंट्रोल था, और उनके असर ने गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया.

रेकावाया के रहने वालों को लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दशकों तक, वे सड़कों, कम्युनिकेशन नेटवर्क या सरकारी सुविधाओं जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना रहे. IEDs की मौजूदगी और घात लगाकर हमले के खतरे की वजह से आना-जाना जोखिम भरा था. इलाके में पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों पर भी असर पड़ा और कहा जाता है कि इनफॉर्मल सिस्टम में स्टैंडर्ड करिकुलम के बजाय मिलिटेंट आइडियोलॉजी पर जोर दिया जा रहा था.

समय के साथ, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ की मिलकर की गई कोशिशों और लगातार चले सिक्योरिटी ऑपरेशन की वजह से हालात बदलने लगे, इन कोशिशों से नक्सली एक्टिविटी में कमी आई, कई लोगों ने सरेंडर किया और सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी. अबूझमाड़ और उसके आस-पास पुलिस कैंप बनाए गए, जिससे सिक्योरिटी की हालत बेहतर हुई. इसके बाद, रेकावाया को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई, जो पहुंच को बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम था. इस डेवलपमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एंट्री आसान हुई और गांव में धीरे-धीरे बदलाव शुरू हुए. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'
assam election 2026
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'