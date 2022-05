Chhattisgarh: सरकारी अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर, तो मरीज को स्ट्रेचर पर रख Doctor के घर पहुंचे परिजन

Poor System of Chhattisgarh Hospital: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. कोरिया के बैकुंठपुर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे. इसके बाद लोग भागते हुए मरीज को स्ट्रेचर पर डॉक्टर के घर ले गए. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल ने बयान जारी किया है. अस्पताल सिविल सर्जन के एल ध्रुव के मुताबिक, परिवार चाहता था कि मरीज का इलाज बैकुंठपुर के जिला अस्पताल के एक नामी डॉक्टर से कराएं. उन्होंने कहा, 'मैंने इस बारे में पूछताछ की है. ये लोग दोपहर 1.30 बजे आए और वे बैकुंठपुर के एक नामी डॉक्टर से उसकी जांच करवाना चाहते थे. वे बिना किसी को बताए मरीज को स्ट्रेचर पर डॉक्टर के घर ले गए.'

Chhattisgarh | Kin of a patient seen taking him on a stretcher to doctor's residence upon latter's absence in a district hospital in Baikunthpur in Koriya district

