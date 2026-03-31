छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के अंतिम दिन मिली बड़ी सफलता, 12 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, 40 हथियार बरामद

Naxalites Surrender In Chhattisgarh: नक्सलवाद खत्म करने की तय समयसीमा के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में कुल 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंतेवाड़ा में 5 इनामी महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. वहीं बस्तर जिले में सात नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके ठिकानों से 40 हथियार भी बरामद किये हैं. पुलिस के मुताबिक इन माओवादी कैडरों पर कुल 9 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

दंतेवाड़ा में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) से जुड़े पांच प्रमुख नक्सली कैडरों ने अपने हथियार डाल दिए हैं. इसमें सोमे कदाती, लखमा ओयाम, सरिता पोडियाम, जोगी कलमू और मोती ओयाम शामिल हैं. सभी नक्सलियों ने माओवादी संगठन छोड़ दिया. इन सभी का मानना ​​था कि हिंसा का रास्ता अब खत्म हो चुका है और विकास का रास्ता ही भविष्य का रास्ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बस्तर में इन नक्सलियों ने किया सरेंडर

वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) और चार पार्टी सदस्य शामिल हैं. इनमें सोमा कड़ती पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि अन्य चार नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इस तरह उन पर कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुंदरराज पट्टालिंगम ने बताया कि माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) के पांच नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कांकेर जिले में भी दो कैडरों, प्लाटून पार्टी कमेटी के सदस्य शंकर और प्लाटून सदस्य हिडमा डोडी ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक एके-47 राइफल पुलिस को सौंप दी.

नक्सलियों पर 9 लाख रुपये का इनाम था घोषित

आईजी ने बताया कि बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य सोम कड़ती (उम्र- 42 वर्ष) पर 5 लाख रुपये का इनाम था, जबकि लखमा ओयाम (उम्र- 19 वर्ष), सरिता पोडियम (उम्र- 21 वर्ष), जोगी कलमू (उम्र- 20 वर्ष) और मोती ओयाम (उम्र- 19 वर्ष) पर 1-1 रुपये का इनाम था. 1 लाख रुपये का इनाम रखा गया. नक्सलियों के आत्मसमर्पण का यह कार्यक्रम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कारली में आयोजित किया गया था.

ये भी पढ़ें : MP bank holidays: अप्रैल महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगी छुट्टी, चेक करें हॉलिडे कैलेंडर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे