Sanjay Park: आवारा कुत्तों ने ली 15 हिरणों की जान, डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मचारी सस्पेंड, रेंजर को नोटिस

Fifteen Deer Died In Sanjay Park: अंबिकापुर शहर के संजय पार्क में आवरा कुत्तों के हमले से 15 हिरण की मौत हो गई है. इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्क को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. लापरवाही सामने आने पर सीसीएफ दिलराज प्रभाकर ने डिप्टी रेंजर सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

वन विभाग द्वारा अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाड़े को सैनिटाइज कराया जा रहा है, ताकि किसी का संक्रमण आगे न बढ़े. इस घटना के बाद सरगुजा के DFO अभिषेक जोगावत ने बताया कि शनिवार को 14 हिरण मौत हो गई थी, जबकि रविवार को एक गंभीर घायल हिरण ने दम तोड़ दिया. इस प्रकार कुल 15 हिरणों की मौत हुई है. इनमें छह बार्किंग डियर, सात चित्तीदार हिरण और दो चार सींग वाले मृग शामिल हैं.

हिरणों पर आवारा कुत्तों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात संजय पार्क से सटे जंगली इलाके से कई आवारा कुत्ते पार्क परिसर में घुस आए. कुत्ते हिरणों के बाड़े तक पहुंच गए और वहां मौजूद हिरण, सांभर और बार्किंग डियर पर हमला कर दिया.

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हिरण के शवों को दफना गया

शनिवार सुबह जब पार्क के कर्मचारियों को इस घटना के बारे में पता चला, तो विभाग में हड़कंप मच गया. वन विभाग ने तुरंत पशु चिकित्सकों की एक टीम को बुलाया ताकि मृत हिरणों का पोस्टमार्टम किया जा सके और इसके बाद उन शवों को विधिवत दफना दिया गया. पशु चिकित्सक एक घायल हिरण का इलाज कर रहे थे. हालांकि रविवार को उसकी भी मौत हो गई.

24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी टीम

DFO जोगावत ने बताया कि प्रथम दृष्टया हिरणों की मौत का कारण 'कार्डियक अरेस्ट' (हृदय गति का रुकना) प्रतीत होता है, जो हमले के दौरान अत्यधिक भय और गंभीर चोटों के कारण हुआ. इस घटना की जांच के लिए अंबिकापुर SDO (वन) के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

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