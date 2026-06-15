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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की शिकायतों का सीधे और तेजी से समाधान करने के लिए CM हेल्पलाइन 1076 शुरू की थी, जिस पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है. सिर्फ पांच दिनों में 9 जून को इसकी शुरुआत से लेकर 13 जून तक हेल्पलाइन पर कुल 15,434 आवेदन दर्ज किए गए हैं. मिली शिकायतों से साफ पता चलता है कि लोग अभी भी बुनियादी और रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हर दूसरी शिकायत जमीन, जल निकासी, पानी या बिजली से जुड़ी है.
राजस्व और आपदा प्रबंधन से जुड़ी 2470 शिकायतें
विभाग वार आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के खिलाफ हैं, जिनकी संख्या 2,470 है. इनमें मुख्य रूप से जमीन के म्यूटेशन और सीमांकन जैसे लंबे समय से लंबित मामले शामिल हैं. वहीं शहरी प्रशासन विभाग के खिलाफ 2,058 मामले दर्ज किए गए हैं, जो शहरी इलाकों में खराब साफ-सफाई और जर्जर बुनियादी ढांचे खासकर सड़कों, नालियों और स्ट्रीटलाइट की खराब हालत से जुड़े मुद्दों को उजागर करते हैं.
ऊर्जा विभाग से जुड़ी 1,921 शिकायतें
इसके अलावा ऊर्जा विभाग से जुड़ी 1,921 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें बिजली सप्लाई और तकनीकी समस्याओं से जुड़े मामले शामिल हैं. साथ ही हेल्पलाइन को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े 1,509 मामले और खाद्य विभाग से जुड़े 1,235 मामले मिले. राशन वितरण, पीने के पानी की कमी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आईं. इतना नहीं शहरी प्रशासन विभाग से जुड़ी 2,058 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सड़कें, नालियां, स्ट्रीटलाइट और सफाई सेवाओं जैसी समस्याएं शामिल थीं. CM हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों की इतनी बड़ी संख्या प्रशासनिक व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दर्शाती है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन शिकायतों का समाधान कितनी तेजी और असरदार ढंग से किया जाता है.
डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान
सिर्फ पांच दिनों में CM हेल्पलाइन के जरिए 15,000 से ज्यादा शिकायतें और आवेदन मिलने पर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई सालों में मोदी की हर एक गारंटी पूरी की है. कामकाज में पारदर्शिता आई है और जनता को यह भरोसा हो गया है कि यह सरकार उनकी बात सुनती है. इसलिए लोग इसी उम्मीद के साथ सरकार के पास आ रहे हैं. जनता की चिंताओं को सुना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी.
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