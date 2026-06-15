Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /नाली जाम है, सफाई नहीं हो रही, बिजली गुल...CM हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों की बाढ़, 15 हजार से ज्यादा आवेदन

नाली जाम है, सफाई नहीं हो रही, बिजली गुल...CM हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों की बाढ़, 15 हजार से ज्यादा आवेदन

Chhattisgarh News: CM हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है. 9 जून से 13 जून के बीच कुल 15,434 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़े मामलों, जल निकासी, पानी की सप्लाई, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:07 PM IST
नाली जाम है, सफाई नहीं हो रही, बिजली गुल...CM हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों की बाढ़, 15 हजार से ज्यादा आवेदन
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में 2 करोड़ रोजगार की तैयारी! CM मोहन ने 900 MSME यूनिट्स को बांटे 360 करोड़
Mohan Yadav59 min ago
2
Mohan Yadav1 hr ago
3
ujjain news1 hr ago
4
bhopal news3 hrs ago
5
MP Breaking News LIVE2:48 AM IST