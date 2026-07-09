/भिलाई के होटल में 23 साल की GF संग रुका था 19 साल का शादाब, सुबह मिली लाश; रात को कमरे के भीतर असल में क्या हुआ?

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छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक होटल के कमरे में 19 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान जवाहर नगर निवासी शादाब के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, शादाब मंगलवार शाम को अपनी 23 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में आया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जवाहर नगर का रहने वाला शादाब मंगलवार शाम को अपनी महिला मित्र के साथ सुपेला इलाके के एक होटल में पहुंचा था, जहां दोनों ने रुकने के लिए एक कमरा बुक किया था. इसके कुछ ही समय बाद कमरे के भीतर शादाब का शव बरामद हुआ.
होटल के कमरे के भीतर असल में क्या हुआ?
शुरुआती तौर पर पुलिस इस मामले को आत्महत्या (सुसाइड) के एंगल से देख रही है. हालांकि, होटल के कमरे के भीतर असल में क्या हुआ था और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका सटीक खुलासा होना अभी बाकी है. पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला मर्चुरी भिजवा दिया है.
हर एंगल टटोल रही पुलिस
सुपेला थाना पुलिस इस पूरे मामले में बेहद सतर्कता बरत रही है और घटना के हर पहलू की गहराई से विवेचना की जा रही है. मामले की हकीकत जानने के लिए पुलिस टीम होटल के स्टाफ और शादाब के साथ रुकी युवती से लगातार पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही, होटल परिसर और कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं. पोस्टमॉर्टम की विस्तृत रिपोर्ट (PM Report), फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय और पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.
फांसी से लटका मिला शव
भिलाई नगर के CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर नगर के रहने वाला शदाब शेख अपनी महिला मित्र के साथ रात में सुपेला इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था. सुबह होटल के कमरे में शादाब का शव फांसी से लटका मिला, जिसके बाद होटल संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. शादाब के साथ रुकी लड़की और होटल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है.
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