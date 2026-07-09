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भिलाई के होटल में 23 साल की GF संग रुका था 19 साल का शादाब, सुबह मिली लाश; रात को कमरे के भीतर असल में क्या हुआ?

भिलाई के एक होटल के कमरे में 19 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान शादाब के रूप में हुई है, जो अपनी 23 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ सुपेला इलाके के एक होटल में ठहरा था.

Written ByHitesh Sharma
Published: Jul 09, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:37 PM IST
भिलाई के होटल में 23 साल की GF संग रुका था 19 साल का शादाब, सुबह मिली लाश; रात को कमरे के भीतर असल में क्या हुआ?

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