/भिलाई के होटल में 23 साल की GF संग रुका था 19 साल का शादाब, सुबह मिली लाश; रात को कमरे के भीतर असल में क्या हुआ?

सुपेला थाना पुलिस इस पूरे मामले में बेहद सतर्कता बरत रही है और घटना के हर पहलू की गहराई से विवेचना की जा रही है. मामले की हकीकत जानने के लिए पुलिस टीम होटल के स्टाफ और शादाब के साथ रुकी युवती से लगातार पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही, होटल परिसर और कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं. पोस्टमॉर्टम की विस्तृत रिपोर्ट (PM Report), फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय और पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.