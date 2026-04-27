छत्तीसगढ़ में मिली 2000 साल पुरानी विरासत, ताम्रपत्र से खुलेंगे इतिहास के अनकहे पन्ने

Chhattisgarh News: बिलासपुर की ऐतिहासिक नगरी मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत एक अत्यंत दुर्लभ और गौरवशाली पुरातात्विक धरोहर की प्राप्ति हुई है. जिसने इतिहास जगत में नई हलचल पैदा कर दी है. यहां के रहने वाले संजीव पाण्डेय के पास से लगभग 3 किलोग्राम वजन का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला है. जिस पर करीब 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख खुदे हुए हैं. ऐतिहासिक दृष्टि से यह खोज इसलिए भी विशेष है क्योंकि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का यह संयोजन मौर्यकालीन और उत्तर-मौर्यकालीन समय की प्रशासनिक व धार्मिक गतिविधियों का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करता है.

बिलासपुर से मिलेगी जानकारी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस ताम्रपत्र के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन से तत्कालीन समाज की संरचना, भूमि दान की परंपराओं और प्राचीन शासन व्यवस्था के कई अनसुलझे रहस्य उजागर हो सकते हैं. गौरतलब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से अब देश के सुदूर गांवों से भी ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों और दस्तावेजों को सहेजा जा रहा है. ग्राम सभाओं के सहयोग से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, विज्ञान और दर्शन से जुड़ी अनमोल विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से डिजिटाइज कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है.

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मल्हार को मिलेगी पहचान

मल्हार में मिला यह ताम्रपत्र न केवल छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान करता है, बल्कि यह शोधकर्ताओं के लिए भी अध्ययन का एक नया और महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा. विशेषज्ञों की तरफ से इन ताम्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है. जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संभाला जा सकेगा. छत्तीसगढ़ के लिए भी यह बड़ा मौका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर शोध होगा. वहीं यह खोच मल्हार के लिए भी अहम मानी जा रही है. क्योंकि बिलासपुर के मल्हार की इससे और पहचान बढ़ेगी.

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