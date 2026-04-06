Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3167835
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

शिक्षा व्यवस्था में उथल-पुथल: छत्तीसगढ़ में 2,552 शिक्षकों की नौकरी खतरे में! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Durg News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2,552 सरकारी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है. अकेले दुर्ग जिले में ही 1,255 प्राथमिक-स्तर के शिक्षकों और 1,297 उच्च-प्राथमिक-स्तर के शिक्षकों ने अभी तक यह योग्यता प्राप्त नहीं की है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिक्षा व्यवस्था में उथल-पुथल: छत्तीसगढ़ में 2,552 शिक्षकों की नौकरी खतरे में! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Chhattisgarh Teacher Recruitment Issue​: छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में उस समय खलबली मच गई जब सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद कार्यरत शिक्षकों की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए. वर्तमान में पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात हजारों शिक्षकों जिनमें दुर्ग जिले के शिक्षक भी शामिल हैं के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का प्रमाणपत्र नहीं है. आंकड़ों के अनुसार अकेले दुर्ग जिले में ही 2,552 शिक्षक जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के शिक्षक शामिल हैं ने अभी तक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है.

2,552 शिक्षकों की नौकरियां खतरे में
दरअसल, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 2,552 शिक्षकों के लिए अब TET पास करना अनिवार्य हो गया है. यह नियम सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद लागू किया गया है, जिसके तहत TET परीक्षा पास न कर पाने वाले शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है.

दो साल में TET पास करना अनिवार्य
बता दें कि अकेले दुर्ग जिले में ही प्राथमिक स्कूलों में 1,255 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,297 ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अभी तक TET परीक्षा पास नहीं की है. नतीजतन कुल 2,552 शिक्षकों को अगले दो वर्षों के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी. यह नियम पूरे देश के सरकारी स्कूल शिक्षकों पर लागू किया गया है. इसी बीच, फरवरी में 'व्यापम' द्वारा CG TET परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के कई शिक्षकों ने हिस्सा लिया था. हालांकि इस प्रयास में बहुत कम शिक्षक सफल हो पाए, जिससे अब बड़ी संख्या में शिक्षकों पर दबाव काफी बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका! MPESB ने निकाली नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की बंपर भर्ती; इस दिन तक करें आवेदन

 

शिक्षा विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी
इस बीच, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सभी सेवारत शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर TET परीक्षा उत्तीर्ण करें. ऐसा न कर पाने की स्थिति में उनकी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि इस मामले पर राज्य स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है, और शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

durg newschhattisgarh news

Trending news

narsinghpur news
जब बीजेपी नेता के लिए कांग्रेस ने खोला मोर्चा! एसपी दफ्तर के बाहर घंटों चला 'दंगल'
mp toll price hike
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को झटका, मंथली पास हुआ महंगा; सालभर में बढ़ा इतना खर्च
mpesb nursing vacancy
MPESB ने निकाली नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की बंपर भर्ती; इस दिन तक करें आवेदन
gwalior news
शौर्य दीदी योजना क्या है? जिसके तहत महिला को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की मिली इजाजत
dhar news
धार भोजशाला विवाद: इंदौर HC में 6 अप्रैल से डे-टू-डे सुनवाई, जल्द आ सकता है फैसला
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में गेहूं खरीद पर सियासत, ओलावृष्टि के बाद CM मोहन का एक्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला भोपाल, छात्रों के दो गुटों में फायरिंग, जानिए मामला
mp news
उज्जैन के बाद काशी विश्वनाथ में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जानिए खासियत
mp farmer news
'किसान भाई चिंता न करें...', सीएम ने अन्नदाताओं को राहत देने का दिया भरोसा
gwalior crime news
ग्वालियर के सर्राफा बाजार में 'अनोखी' चोरी, पलक झपकते ही महिलाओं ने हाथ किया साफ