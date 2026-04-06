शिक्षा व्यवस्था में उथल-पुथल: छत्तीसगढ़ में 2,552 शिक्षकों की नौकरी खतरे में! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Chhattisgarh Teacher Recruitment Issue​: छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में उस समय खलबली मच गई जब सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद कार्यरत शिक्षकों की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए. वर्तमान में पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात हजारों शिक्षकों जिनमें दुर्ग जिले के शिक्षक भी शामिल हैं के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का प्रमाणपत्र नहीं है. आंकड़ों के अनुसार अकेले दुर्ग जिले में ही 2,552 शिक्षक जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के शिक्षक शामिल हैं ने अभी तक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है.

2,552 शिक्षकों की नौकरियां खतरे में

दरअसल, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 2,552 शिक्षकों के लिए अब TET पास करना अनिवार्य हो गया है. यह नियम सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद लागू किया गया है, जिसके तहत TET परीक्षा पास न कर पाने वाले शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है.

दो साल में TET पास करना अनिवार्य

बता दें कि अकेले दुर्ग जिले में ही प्राथमिक स्कूलों में 1,255 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,297 ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अभी तक TET परीक्षा पास नहीं की है. नतीजतन कुल 2,552 शिक्षकों को अगले दो वर्षों के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी. यह नियम पूरे देश के सरकारी स्कूल शिक्षकों पर लागू किया गया है. इसी बीच, फरवरी में 'व्यापम' द्वारा CG TET परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के कई शिक्षकों ने हिस्सा लिया था. हालांकि इस प्रयास में बहुत कम शिक्षक सफल हो पाए, जिससे अब बड़ी संख्या में शिक्षकों पर दबाव काफी बढ़ गया है.

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शिक्षा विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी

इस बीच, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सभी सेवारत शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर TET परीक्षा उत्तीर्ण करें. ऐसा न कर पाने की स्थिति में उनकी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि इस मामले पर राज्य स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है, और शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा.

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