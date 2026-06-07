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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिला जेल में चार कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी. जिसके बाद संक्रमित कैदियों के इलाज, नियमित जांच और स्वास्थ्य की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं.
स्वास्थ्य विभाग को नहीं जानकारी
जानकारी के अनुसार HIV संक्रमित कैदियों को समय पर इलाज और जरूरी दवाइयां देना बहुत जरूरी है. लेकिन यह मामला सामने आने के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि संबंधित विभागों के बीच तालमेल क्यों नहीं है और अगर कैदी संक्रमित हैं, तो उनके इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को इस बारे में जानकारी न होने की बात ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है.
जिला जेल में 4 कैदी HIV पॉजिटिव
अब सवाल यह उठता है कि अगर इतनी जरूरी जानकारी जिला-स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों तक नहीं पहुंची है, तो कैदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल देखभाल की निगरानी कैसे की जा रही है? इस मामले पर अभी अलग-अलग स्तरों पर बातचीत चल रही है. वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि सभी कैदियों की नियमित जांच होती है, और इसी प्रक्रिया के दौरान चार कैदी HIV-पॉज़िटिव पाए गए हैं. सभी मरीजों का इलाज चल रहा है.
जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल की कमी
वहीं इस पूरे मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख, यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी. मेडिकल नियमों के अनुसार HIV संक्रमित मरीज़ों को समय पर एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) और विशेष स्वास्थ्य निगरानी की जरूरत होती है. जिला स्तर के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी का इससे अनजान होना यह दिखाता है कि जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल की पूरी तरह कमी है.
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