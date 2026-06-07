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जांजगीर-चांपा जिला जेल में 4 कैदी HIV पॉजिटिव, CMHO को भनक तक नहीं, जिम्मेदारों की बोलती बंद!

Janjgir Champa News: जांजगीर-चंपा जिला जेल के चार कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को इस स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:28 PM IST
जांजगीर-चांपा जिला जेल में 4 कैदी HIV पॉजिटिव, CMHO को भनक तक नहीं, जिम्मेदारों की बोलती बंद!

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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