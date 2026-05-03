कोंडागांव में अचानक 46 लोग हुए बीमार, गांव में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के डोंगरीगुड़ा गांव के एक इलाके राऊतपारा में शादी की दावत के बाद फ़ूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना में लगभग 46 लोग उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए. इनमें से दो मरीजों की हालत गंभीर है, जिन्हें कोंडागांव के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी लोगों का इलाज गांव में ही लगाए गए एक हेल्थ कैंप में चल रहा है.

शादी समारोह में भोज खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

शादी समारोह के भोज के कुछ ही समय बाद गांव वालों को जोरदार उल्टी और दस्त होने लगे. देखते ही देखते, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया. तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग ने गांव के भीतर ही एक अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया, जहां मरीजों का शुरुआती इलाज शुरू किया गया. इनमें से दो मरीजों की हालत गंभीर बनी रही. उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से कोंडागांव के जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया.

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सीएमएचओ के निर्देश पर 3 दिन निगरानी

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि वे गांव में ही डेरा डालें. अगले तीन दिनों तक पूरे राऊतपारा क्षेत्र में गहन निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षणों वाले किसी भी मरीज को इलाज से वंचित न रहना पड़े. यह घटना शादी के मौसम में खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर अक्सर बरती जाने वाली लापरवाही का एक कड़ा उदाहरण है. हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, फिर भी मेडिकल टीम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है.

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