Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिले 5 नए स्थायी जज, इन नामों पर लगी मुहर, जल्द होगा शपथ ग्रहण

Chhattisgarh High Court-सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पांच जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 मार्च को हुई बैठक में इन पांचों के नाम पर सहमति बनी. कॉलेजियम से मंजूरी मिलने के बाद अब चीफ जस्टिस इन जजों को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाएंगे. इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विधिवत आदेश जारी किए जाएंगे. ये सभी अब तक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें अब स्थायी दर्जा मिल गया है.

इन जजों को किया गया स्थायी

सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 24 मार्च को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पांच अस्थायी जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी. जिन न्यायाधीशों को स्थायी किया गया है, उनमें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल हैं.

क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया

न्यायपालिका की परंपरा के अनुसार, शुरुआत में जजों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जाती है. इसके बाद, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके कामकाज, दक्षता और न्यायिक मापदंडों का बारीकी से मूल्यांकन करते हैं. संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन जजों को स्थायी करने की अनुशंसा कॉलेजियम को भेजी जाती है. कॉलजियन की समीक्षा और हरी झंडी मिलने के बाद ही जजों को स्थायी किया जाता है.

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चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ

कॉलेजियम द्वारा आदेश जारी होने के बाद अब अंतिम चरण शपथ ग्रहण का होगा. जल्दी ही एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इन पांचों जजों को स्थायी जज के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

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