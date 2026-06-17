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Baloda Bazar Mysterious Deaths: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है. एक ही गांव में एक के बाद एक हुई 8 मौतों न सिर्फ ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि पुलिस और प्रशासन के भी सतर्क कर दिया है. कसडोल थाना क्षेत्र के खर्वे गांव में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई लगातार मौतों ने लोगों में दहशत फैला दी है. फरवरी से मई 2026 के बीच गांव में आठ लोगों की मौत हो चुकी है. शुरूआत में इन घटनाओं को सामान्य माना गया था, लेकिन कम समय में लगातार कई मौतें होने के बाद ग्रामीणों ने मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. जिसके बाद दफन किए गए 6 शवों को एक बार फिर कब्र से बाहर निकाला गया. इसके पहले शनिवार को भी एक शव को फॉरेंसिक जांच के लिए निकाला गया था.
ग्रामीणों द्वारा जताए गे संदेह के आधार पर शवों क पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक परीक्षण और अन्य आवश्यक जांच के लिए निकाला जा रहा है, ताकि मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में हुई मौतों के पीछे जहरीली शराब का मामला हो सकता है. उनका कहना है कि शराब में जहर मिलाकर लोगों को पिलाया गया, जिसके कारण कई लोगों की जान गई. ग्रामीणों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शराब में जहक मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है.
शराब में जहरीला पदार्थ मिलाने का शक
ग्रामीणों का आरोप है कि मरने वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति के साथ शराब पी थी. उनका कहना है कि शराब पीने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक मरने वाले सभी लोग शराब पीने के आदी थे और अक्सर एक ही व्यक्ति के घर पर साथ बैठकर शराब पीते थे. इससे गांव में शक पैदा हो गया है कि शायद शराब में कोई नशीला या जहरीला पदार्थ मिलाया गया था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और जांच चल रही है.
ग्रामीणो का आरोप
मरने वालों में बद्री पटेल, बुथालू साहू, छत्तूराम साहू, बुडलू जायसवाल, विनोद साहू, गजानंद मांझी, चैतू साहू और महतारू साहू शामिल हैं. इन मौतों से गांव में डर और चिंता का माहौल बन गया है. मरने वालों के परिवार वाले भी अपनों की मौत की सही वजह जानना चाहते हैं. इस मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब 6 जून को बड़ी संख्या में गांववाले कसडोल पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को एक अर्जी दी जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई. अर्जी में आरोप लगाया गया कि एक गांववाले ने शराब में कोई नशीला या जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे मौतें हुईं. वहीं गांव में हुई मौतों की वजह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. कुछ लोगों ने अंधविश्वास से जुड़ा बताया है. हालांकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की है.
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