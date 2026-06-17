Baloda Bazar Mysterious Deaths: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है. एक ही गांव में एक के बाद एक हुई 8 मौतों न सिर्फ ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि पुलिस और प्रशासन के भी सतर्क कर दिया है. कसडोल थाना क्षेत्र के खर्वे गांव में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई लगातार मौतों ने लोगों में दहशत फैला दी है. फरवरी से मई 2026 के बीच गांव में आठ लोगों की मौत हो चुकी है. शुरूआत में इन घटनाओं को सामान्य माना गया था, लेकिन कम समय में लगातार कई मौतें होने के बाद ग्रामीणों ने मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. जिसके बाद दफन किए गए 6 शवों को एक बार फिर कब्र से बाहर निकाला गया. इसके पहले शनिवार को भी एक शव को फॉरेंसिक जांच के लिए निकाला गया था.