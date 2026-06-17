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बलौदाबाजार में कब्र से निकाले गए 6 शव, तंत्र-मंत्र या जहरीली शराब की साजिश, क्या है 8 मौतों का रहस्य?

Baloda Bazar Mysterious Deaths: बलौदाबाजार जिले के खर्वे गांव में तीन महीने में 8 मौतों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार हो रही मौतों पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों की मांग पर जांच शुरू की गई है. मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए दफन किए गए 6 शवों को कब्र से बाहर निकाला गया, जबकि एक शव शनिवार को भी फॉरेंसिक जांच के लिए निकाला गया था.

Written ByPooja
Published: Jun 17, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:39 AM IST
बलौदाबाजार में कब्र से निकाले गए 6 शव, तंत्र-मंत्र या जहरीली शराब की साजिश, क्या है 8 मौतों का रहस्य?

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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