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Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल इलाके का खर्वे गांव इन दिनों लगातार हो रही संदिग्ध मौतों की वजह से चर्चा में है. पिछले चार-पांच महीनों में गांव में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में डर और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों को आशंका है कि इन मौतों के पीछे गांव के एक जनरल स्टोर संचालक का हाथ हो सकता है, जो कथित रूप से लोगों को बहला-फुसलाकर जहरीली शराब पिलाता है.
पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा
ग्रामीणों का आरोप है कि शराब पीने के बाद लोग बीमार पड़ते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है. इन घटनाओं के बाद गांव के सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. बढ़ते दबाव और शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, पिछले चार-पांच महीनों में यहां संदिग्ध हालात में आठ लोगों की मौत हो चुकी है. ग्रामीणों को शक है कि ये मौतें स्थानीय जनरल स्टोर के मालिक रामसाय जयसवाल द्वारा बेची गई जहरीली शराब पीने से हुई हैं. आरोप है कि आरोपी ग्रामीणों को बहला-फुसला कर जहर मिली शराब पिला देता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है. इस लगातार हो रही घटना के बाद सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और पुलिस व प्रशासन से मामले की जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की थी.
पुलिस ने कब्र खोदकर निकाला शव
बता दें कि इन 8 मौतों में से आखिरी मौत लगभग एक महीने पहले हुई थी. ग्रामीणों के शक और जांच व कार्रवाई की मांग के बाद अब SDOP की देखरेख में लगभग एक महीने पहले दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया और फोरेंसिक व अन्य जांच के लिए भेजा गया. पुलिस के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
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