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Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून के जल्द आने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो-तीन दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है. इस बीच पूरे राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं, जिससे कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है. जानिए शनिवार, 13 जून को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में कैसा मौसम रहेगा.
रायपुर-बिलासपुर में आज कैसा मौसम रहेगा
मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रह सकते हैं और आंधी-तूफान, बारिश व धूल भरी आंधी की उम्मीद है. अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.
रायपुर में हुई बारिश
पिछले 24 घंटों में मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान देखा गया. राज्य भर में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई. इस दौरान राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई. शुक्रवार रात रायपुर में सिर्फ एक घंटे में 37.8 मिमी बारिश हुई. शुक्रवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 37.8°C और न्यूनतम तापमान 22°C दर्ज किया गया, जबकि बिलासपुर में तापमान अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 27°C दर्ज किया गया.
अगले पांच दिनों तक अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान जताया है. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. किसानों को अपनी फसलों और खेती के उपकरणों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में मौसम के हालात बदलते रहने की संभावना है.
छत्तीसगढ़ में कब आएगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में पहुंच गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून के आगे बढ़ रहा है. ऐसे में मानसून राज्य में दो-तीन दिनों के भीतर पहुंच सकता है.