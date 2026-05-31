जहां कभी नक्सलियों का खौफ था, वहां अब गूंजी पीएम मोदी की 'मन की बात', इमली के पेड़ के नीचे जुटे ग्रामीण

Narayanpur News: नारायणपुर जिले के दूरस्थ अबूझमाड़ क्षेत्र के इरकभट्टी गांव में रविवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 134वें संस्करण का सामूहिक श्रवण पहली बार गांव में आयोजित किया गया. इमली के विशाल पेड़ की छांव तले आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के विचारों और देश के विकास से जुड़ी बातों को ध्यानपूर्वक सुना. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लोगों ने इसे अपने लिए एक विशेष अवसर बताया. ग्रामीणों ने बताया कि एक समय ऐसा था जब क्षेत्र में नक्सली प्रभाव के कारण वे भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन व्यतीत करने को मजबूर थे. उस दौर में उनकी आवाज और उनकी पसंद का कोई महत्व नहीं था. लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं. नक्सलवाद के प्रभाव में कमी और शांति के माहौल के बीच पहली बार ग्रामीणों ने खुले मन से देश के प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ सुनी.

लोकतंत्र के प्रति मजबूत होते विश्वास

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अबूझमाड़ में तेजी से विकास और विश्वास का वातावरण बन रहा है. शासन की योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं और लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इरकभट्टी में ‘मन की बात’ का सामूहिक श्रवण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते अबूझमाड़ और लोकतंत्र के प्रति मजबूत होते विश्वास का प्रतीक है.

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इमली के नीचे सुनी मन की बात

इमली के पेड़ की छांव तले आयोजित यह कार्यक्रम अबूझमाड़ के बदलते स्वरूप, शांति, विकास और लोकतांत्रिक सहभागिता की नई तस्वीर बनकर सामने आया. जहां कभी भय और असुरक्षा का माहौल था, वहीं आज ग्रामीण स्वेच्छा से बड़ी संख्या में एकत्र होकर देश के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं.

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