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5 दशकों के भय के बाद अबूझमाड़ की आवाज जिला मुख्यालय पहुंची, साफ पेयजल और आंगनबाड़ी की मांग

Abujhmad Villagers Demands: लंबे समय तक नक्सल प्रभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे अबूझमाड़ के ग्रामीणों की आवाज अब जिला मुख्यालय तक पहुंची. बड़ी संख्या में पहुंचकर ग्रामीणों ने साफ पेयजल और आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग प्रशासन के सामने रखी.

 

Written By  HEMANT SANCHETI|Edited By: Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 12:58 PM IST
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5 दशकों के भय के बाद अबूझमाड़ की आवाज जिला मुख्यालय पहुंची, साफ पेयजल और आंगनबाड़ी की मांग

Abujhmad Villagers Demands: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीणों में अब बदलाव की नई तस्वीर दिखाई देने लगी है. वर्षों तक नक्सलवाद और भय के साये में जीवन बिताने वाले ग्रामीण अब अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए खुलकर प्रशासन तक पहुंच रहे हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई रेंगाबेड़ा गांव से जहां ग्रामीण करीब 90 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे और साफ पेयजल तथा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग प्रशासन के सामने रखी.

ग्रामीणों ने बताया कि पोचावाड़ा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव रेंगाबेड़ा में दशकों से लोग झरिया और नालों का पानी पीने को मजबूर हैं. बारिश के दिनों में पानी गंदा हो जाता है, जिससे गांव में बीमारियां फैलती हैं. गांव में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले नक्सलवाद के डर के कारण वे अपनी समस्याएं लेकर बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. ग्रामीण पहले 30 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा पहुंचे, फिर वहां से यात्री बस में बैठकर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उठाई आवाज 
ग्रामीणों का कहना है कि अब वे भयमुक्त होकर अपने गांव के विकास और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं. यह बदलाव अबूझमाड़ में लौटते भरोसे और विकास की नई उम्मीद का संकेत माना जा रहा है. करीब पांच दशकों तक भय में जीने वाले अबूझमाड़ की आवाजा अब जिला मुख्या तक पहुंचने लगी है. लंबे समय तक नक्सल प्रभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे इस इलाके में अब बदलाव की तस्वीर दिखाई दे रही है. प्रशासन और सरकार की पहल से यहां के लोगों की समस्याएं सीधे जिला स्तर तक पहुंच रही हैं

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