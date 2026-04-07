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छत्तीसगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का तांडव! 200 से ज्यादा सूअरों की मौत, 150 को मारा गया

Chhattisgarh African Swine Fever Outbreak: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण नारधा-मुड़पार गांव के एक फार्म में 200 से ज्यादा सूअरों की मौत हो गई. संक्रमण की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग ने एहतियातन करीब 150 अन्य सूअरों को भी इंजेक्शन देकर मार दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:15 PM IST
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छत्तीसगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का तांडव! 200 से ज्यादा सूअरों की मौत, 150 को मारा गया

Chhattisgarh African Swine Fever Outbreak: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने जमकर तबाही मचाई है. इस खतरनाक वायरल की वजह से बड़ी संख्या में सूअरों री मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, नारधा-मुड़पार गांव स्थित एक सूअर फार्म में संक्रमण फैलने से 200 से ज्यादा सूअरों की जान चली गई है. संक्रमण की पुष्टि होते ही पशुपालन विभाग हरकत में आया और बचाव के तहत फार्म में मौजूद करीब 150 सूअरों को भी इंजेक्शन देकर मार दिया गया है.

इसके बाद सभी मृत और मारे गए सूअपों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाया गया, ताकि संक्रमण आगे न फैल सके. दरअसल 29 मार्च को सभी सुअरों के सैंपल लिए गए थे और 1 अप्रैल से सूअरों की मौत शुरू हो गई थी. 6 अप्रैल तक अधिकांश सूअर मर चुके थे. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग की टीम पीपीई किट पहनकर मौके पर पहुंची और पूरे फार्म को खाली कराकर सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई. अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यंत घातक वायरल बीमारी है, जिसमें सूअरों की मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत होती है. 

1.20 करोड़ का हुआ नुकसान 
इसका कोई वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है लेकिन संक्रमित मांस के सेवन से बचने की सलाह दी गई है. यह फार्म क्षेत्र में पोर्क सप्लाई का प्रमुख केंद्र था, जहां से अन्य जिलों और राज्यों में मांस भेजा जाता था. जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और अन्य जिलों में भी सतर्कता जारी कर दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. बताया जा रहा है कि सूअरों की मौत होने से लगभग 1.20 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसे पशुपालन क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

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