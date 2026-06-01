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28 साल बाद फिर गुलजार गारपा उद्यान, सतपरणी के पेड़ तले खाट पर सीएम ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों से की सीधी बात

Chhattisgarh CM News: नारायणपुर जिले के गारपा गांव में सीएम विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत सतपरणी के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाई. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधी मुलाकात भी की. वहीं उन्होंने गारपा उद्यान का भी दौरा किया.

Written By  HEMANT SANCHETI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:46 PM IST
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Narayanpur CM Chaupal
Narayanpur CM Chaupal

Narayanpur CM Chaupal: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा गांव में आयोजित सुशासन तिहार ऐतिहासिक बन गया. जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सांय नक्सलवाद की समाप्ति के बाद पहली बार यहां पहुंचे. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गारपा स्थित बीएसएफ कैंप में उतरा, जहां से उनका काफिला 28 वर्षों से बंद पड़े गारपा उद्यान पहुंचा. लंबे समय बाद उद्यान में रौनक लौटने से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला.

गारपा पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मुख्यमंत्री और वन मंत्री का भव्य स्वागत किया. उन्हें पगड़ी और पारंपरिक पंख पहनाकर सम्मानित किया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सतपरणी के विशाल पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया.

ग्रामीण दिखे भावुक 
इस दौरान ग्रामीणों के बीच भावुक माहौल देखने को मिला. नक्सलवाद के दौर में वर्षों तक भय और अलगाव झेलने वाले लोगों को पहली बार अपने मुख्यमंत्री से आमने-सामने मिलने का अवसर मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के कारण क्षेत्र के लोग करीब छह दशकों तक दहशत के साये में जीवन जीते रहे. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है और अब विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

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CM ने की घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है. अबूझमाड़ के विकास और यहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता है.' चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं. मुख्यमंत्री ने गारपा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल, सड़क निर्माण तथा पुलिया निर्माण की सौगात दी. इन घोषणाओं से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. सुशासन तिहार के इस आयोजन ने न केवल शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है.

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