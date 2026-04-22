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बादाम कांड वाली 'मैडम जी' का एक और कारनामा! जनता को एक बार फिर बनाया मूर्ख, रिश्वत मांगने और गाली-गलौज का वीडियो वायरल

cg news: बिलासपुर में चर्चित बादाम कांड के बाद वही विवादित महिला अधिकारी एक बार फिर सुर्खियों में है.छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक और विवादित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.वीडियो में एनओसी देने के बदले पैसे मांगने, आवेदक मां-बेटे को बार-बार ऑफिस के चक्कर लगवाने और महिला आवेदक से गाली-गलौज करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं.

 

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Mayuri Payal|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:44 PM IST
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bilaspur news: आपको हाल-फिलहाल का बादाम कांड तो जरूर याद होगा. कैसे एक कंटेंट क्रिएटर ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग से जुड़ी एक महिला अधिकारी की लापरवाही और अनदेखी को पूरे समाज के सामने वायरल किया था. बादाम कांड के इस वीडियो को इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया है. ये मामला अभी शांत हुआ भी नहीं है कि 'मैडम जी' का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उनके खिलाफ कई आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं. मैडम पूनम बंजारे के खिलाफ रिश्वत लेने और गाली-गलोच करने का आरोप लगा है. 

पूनम बंजारे का एक और विवादित वीडियो
बिलासपुर में चर्चित बादाम कांड के बाद वही विवादित महिला अधिकारी एक बार फिर सुर्खियों में है.छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक और विवादित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.वीडियो में एनओसी देने के बदले पैसे मांगने, आवेदक मां-बेटे को बार-बार ऑफिस के चक्कर लगवाने और महिला आवेदक से गाली-गलौज करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला आवेदक अधिकारी से कह रही है "मैडम गाली मत दो”, वहीं आरोप लगने पर पूनम बंजारे भड़कती नजर आ रही हैं.

महीनों-महीनों लटकाया काम
आवेदक का आरोप है कि उनका काम 1 से 1.5 महीने तक जानबूझकर लटकाया रखा गया और बदले में पैसे की मांग की गई. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला मार्च महीने के अंत का है. हालांकि, वीडियो में पूनम बंजारे खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रही हैं. पूनम कह रही कि उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा है.  मामला बढ़ने के बाद प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है.  

खतरे में मैडम जी की नौकरी
पूनम बंजारे को नवा रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है, वहीं कार्यपालन अभियंता एल.पी. बंजारे को भी साइडलाइन किया गया है. जानकारी के अनुसार, नामांतरण से जुड़े एक केस में आवेदन 17 मार्च 2025 से लंबित था और 11 नवंबर 2025 को आदेश जारी होने के बावजूद आवेदक को राहत नहीं मिल पाई. फाइल दबाकर रखने के आरोपों के बीच कमिश्नर अवनीश शरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम ने सुशासन के दावों के बीच सरकारी कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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