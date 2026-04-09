छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव! 2 महीने की टीचर ट्रेनिंग के साथ स्कूलों में लागू होगा खास सिलेबस, जानें क्या है नया एजुकेशन मॉडल

AI teaching in governments schools of CG: आने वाले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब सरकारी स्कूल के बच्चों की भी लर्निंग मजबूत की जाएगी ताकी भविष्य में उन्हें पढ़ाई को लेकर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.छत्तीसगढ़

राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी दी है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुछ बदलाव होने जा रहा है जहां बच्चों को बारहखड़ी से लेकर AI तक शिक्षा दी जाएगी वहीं बच्चों में कल्चरल लर्निंग को डेवलप करने के लिए स्कूलों में मंत्रोच्चार के साथ महापुरुषों के बारे में भी बताया जाएगा.

छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है. इस बदलाव के तहत बच्चों में कल्चरल लर्निंग के साथ-साथ एडवांस लर्निंग का भी बीच बोया जाएगा. स्कूलों में हर सुबह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार भी होगा और महापुरुषों के बारे में भी बताया जाएगा. स्कूलों में एडवांस लर्निंग के तहत बच्चों को AI एजुकेशन भी दिया जाएगा ताकी वे भविष्य में आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें.

शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

इस बदलाव को सही तरह से फॉलो करने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी. 15 अप्रैल से 15 जून तक शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा. प्रिंसिपल भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे. 6 जून से नए सत्र में आने वाले बच्चों को वो सारे संसाधन मुहैया कराए जाएंगे जिनके लिए पहले मीटिंग की गई है. बच्चों को कल्चरल और एडवांस लर्निंग की शिक्षा देने के साथ-साथ उनकी फीजिक्ल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसके लिए स्कूलों में एक्टिविटी डे आयोजित किया जाएगा. एक्टिविटी डे के तहत लोकल खेल, लोकल त्योहार, योग, गार्डनिंग और हाउसकीपिंग के बारे में बच्चों को शिक्षित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इन स्कूलों में होगी कार्रवाई

मंत्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि वे स्कूल जो मनमाने ढंग से फीस लेते हैं, प्राइवेट किताबों को खरीदने पर दबाव बनाते हैं ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि बदलते वक्त के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है ताकी भविष्य में आने वाली ऑपर्चुनिटी को पाने से बच्चे पीछे न रह जाए.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!