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Raipur-Bilaspur Mausam: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार रायपुर और बिलासपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नए सिस्टम के एक्टिव होने से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग डिवीजन के कई जिलों में 50 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से विनाशकारी धूल भरी आंधी चल सकती है. साथ ही बिजली गिरने और कहीं-कहीं बारिश होने की भी संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
रायपुर-बिलासपुर में शनिवार का मौसम
आज राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आसमान में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. दोपहर के बाद से बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा. बादलों के बीच दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
पूरे प्रदेश का तापमान
तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. रायपुर और बिलासपुर राज्य के सबसे गर्म इलाके बने हुए हैं, जहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके उलट, पेंड्रा रोड में रात का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह सबसे ठंडा इलाका रहा. मॉनसून के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल पहुंच गया था. हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ़्ते तक मॉनसून छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है.
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