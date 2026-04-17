मातृभाषा बोलना गुनाह है क्या? अंबिकापुर के इस स्कूल ने की सारी हदें पार; सरगुजिहा भाषा पर बच्चे को एडमिशन देने से किया मना

Sarguja News: अंबिकापुर से ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, ताकि उसका भविष्य संवर सके. इसके लिए वे दिन-रात कड़ी मेहनत भी करते हैं. लेकिन अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित एक प्ले स्कूल ने मानवता और शिक्षा के अधिकार को ताक पर रख दिया. स्कूल ने एक मासूम बच्चे का एडमिशन सिर्फ इसलिए लेने से मना कर दिया क्योंकि वह 'सरगुजिहा' बोली बोलता था. स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि वहां बड़े घरों के बच्चे आते हैं जो हिंदी बोलते हैं, अगर यह बच्चा वहां पढ़ेगा तो बाकी बच्चे भी सरगुजिहा सीख जाएंगे.

वहीं पीड़ित अभिभावक ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वे अपने बच्चे को अच्छे भविष्य की उम्मीद में स्कूल लेकर गए थे. वहां उसे एक सप्ताह रखा गया, लेकिन फिर स्कूल की शिक्षिकाओं ने यह कहकर मना कर दिया कि बच्चा हिंदी नहीं समझ पा रहा है. अभिभावक ने दुखी होकर कहा कि हम तो चाहते थे कि हमारा बच्चा वहां जाकर हिंदी सीखे और एक अच्छा इंसान बने. हम चाहते हैं कि वह हर भाषा सीखकर आगे बढ़े, लेकिन सरगुजिहा बोलने के कारण उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया. उनके लिए यह बात बहुत पीड़ादायक है कि स्थानीय बोली बोलना उनके बच्चे के लिए रुकावट बन गया.

आंदोलन की दी चेतावनी

इस मामले के सामने आते ही राजनीति और सामाजिक संगठनों में उबाल आ गया है. एनएसयूआई (NSUI) के जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि स्थानीय बोली का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और स्कूल का पंजीयन तुरंत रद्द करने की मांग की है. संगठन ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस भेदभावपूर्ण रवैये पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

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मान्यता रद्द करने की मांग

वहीं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी बच्चे को उसकी मातृभाषा या स्थानीय बोली के आधार पर शिक्षा से वंचित करना गलत है. सिंहदेव ने मांग की है कि ऐसे निजी स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और स्थानीय संस्कृति का अनादर कर रहे हैं, उनकी मान्यता तत्काल रद्द होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज के लिए घातक है. सरकार जहां स्थानीय बोलियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं ऐसे निजी संस्थान अपनी अलग ही मनमानी चला रहे हैं.

कलेक्टर ने लिया संज्ञान

पूरे मामले पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि संगठनों और मीडिया के माध्यम से यह शिकायत उनके पास पहुंची है. कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दे दिए हैं. यदि जांच में स्कूल की यह शिकायत सही पाई जाती है, तो विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्थानीय बोली में पढ़ाई को अनिवार्य किया है ताकि बच्चे जुड़ाव महसूस कर सकें, लेकिन गली-मोहल्लों में खुले निजी प्ले स्कूल अपनी अलग ही नीति चला रहे हैं.

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