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मिनरल वॉटर, खाना और मोबाइल..., जेल में बैठे कैदी को बाहर से मिल रहा था VIP ट्रीटमेंट, सलाखों के पीछे आरोपी कर रहा था ऐश!

cg news: अंबिकापुर सेंट्रल जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक कैदी को VIP ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद से ल सुपरिंटेंडेंट ने 2 प्रहरी को निलंबित किया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:03 PM IST
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ambikapur news: अंबिकापुर सेंट्रल जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक कैदी को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. हालांकि कैदी को दी जा रही ये विशेष सुविधाएं उसके नियमों के विरूद्ध दी जा रही थी जिसके बाद से जेल सुपरिंटेंडेंट ने 2 प्रहरी को निलंबित किया है. घटना समाने आने के बाद जेल व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. 

जानिए पूरा मामला
दरअसल, कैदी गुरुबख्श सिंह को मनेंद्रगढ़ जेल से अंबिकापुर शिफ्ट किया गया था. अंबिकापुर सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद कैदी को जेल के डॉक्टर ने गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट थमाकर उसे पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती करा दिया और फिर यहां से कैदी को VIP ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हुई. कैदी के परिजन जब मन तब जेल वार्ड में मिलने पहुंच जा रहे थे. अपने साथ खाना ला रहे थे.साथ ही कैदी को मोबाइल की भी सुविधा मिल रही थी. 

जेल में मिल रही थी सुविधाएं
कैदी को जेल में एक विशेष व्यक्ति जैसी सुविधाएं मिल रही थी. खाने के लिए घर का खाना. पीने  के लिए मिनरल वॉटर, मोबाइल की सुविधा, परिजनों का आना जाना लगा हुआ था. वहीं जब जेल सुपरिटेंडेंट अक्षय सिंह राजपूत  को इसकी शिकायत मिली तो इन्होंने मामले की जांच की. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड का निरीक्षण किया और जो देखा वो आश्चर्यजनक था.

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सुपरिंटेंडेंट ने 2 प्रहरी को किया सस्पेंड
मामले में सेन्ट्रल जेल सुपरीटेंडेंट अक्षय सिंह राजपू ने ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी जयप्रकाश कुजूर और लोकनाथ निषाद को सस्पेंड कर दिया है. वहीं कैदी के परिजनों को अटेंडर के तौर पर कैदी के साथ जेल वार्ड में रहने की अनुमित पर भी रोक लगा दी गई है. जेल सुपरीटेंडेंट का कहना है जिला अस्पताल के डॉक्टर ने कैदी के देखरेख के लिए 1 अटेंडेंट की अनुमति दी थी क्योंकि कैदी चल फिरने के योग्य नहीं था, लेकिन यहां पर नियमों की धज्जिया उड़ाई गई है. जेल का ताला खुला हुआ था जिसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये कार्वाई की गई है. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला, सरगुजा

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