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15 हिरणों की मौत की जांच करने संजय पार्क पहुंची कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम, दल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी रिपोर्ट

Cases of 15 Deer Deaths In Sanjay Park: 15 हिरणों की मौत की जांच के लिए कांग्रेस का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अंबिकापुर के संजय पार्क पहुंचा. घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस समिति को सौंपेगी.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:48 PM IST
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15 हिरणों की मौत की जांच करने संजय पार्क पहुंची कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम, दल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी रिपोर्ट

Cases of 15 Deer Deaths In Sanjay Park: अंबिकापुर के संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत के मामले में 6 सदस्यीय कांग्रेस दल जांच के लिए पार्क पहुंचा. टीम ने पार्क में मौजूद वन्य जीव प्राणी सहित हिरणों की मौत के कारणों की कई बिंदुओं पर जांच की. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप जाएगी. 
 दरअसल अंबिकापुर शहर के संजय पार्क में बीते 21 मार्च को चार से पांच कुत्ते हिरण के बाड़े में तड़के घुस गए थे. इस दौरान कुत्तों ने 14 हिरणों को अपना शिकार बनाया था. इधर मामले को छुपाने के लिए वन विभाग के द्वारा पार्क के पीछे ही 14 हिरणों दाह संस्कार कर दिया गया. इसके बाद 22 मार्च को भी एक और हिरण की मौत हो गई. इस तरह कुल मिलाकर 15 हिरणों की मौत के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई थी. इधर वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा एक डिप्टी रेंजर, तीन वनपाल सहित फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया.

जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित
सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सीनियर ऑफिसर CCF सरगुजा और CCF वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया. उच्च स्तरीय जांच टीम मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन शासन को सौंपेगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके अवाला उच्च स्तरीय जांच समिति संजय पार्क की सुरक्षा को लेकर शासन को अपना सुझाव भी देगी. इधर इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गठित 6 सदस्यीय दल संजय पार्क पहुंचा जहां सभी बिंदुओं पर जांच की गई है, साथ ही डीएफओ  से भी जांच कमेटी ने सवाल-जवाब किया है. इस पूरी जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप जाएगी. जिसके बाद आगे का निर्णय लेने की बात कहीं गई हैं.

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