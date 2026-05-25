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कार्ड दिखाओ...20L डीजल ले जाओ, ईंधन संकट के बीच छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी राहत, पेट्रोल पंप पर नई व्यवस्था लागू

Narayanpur Farmer News: नारायणपुर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच किसानों को राहत देने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है. अब किसान KCC या धान बिक्री की पावती दिखाकर डब्बे में 20 लीटर तक डीजल ले सकते हैं.

Written By  HEMANT SANCHETI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 25, 2026, 05:17 PM IST
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Chhattisgarh Farmer News: नारायणपुर जिले में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है. डब्बों में पेट्रोल-डीजल ले जाकर बिचौलियों द्वारा अधिक दामों पर बेचने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर पेट्रोल पंपों में डब्बों में ईंधन देना बंद कर दिया गया था. इससे खेती-किसानी के काम में लगे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. खेतों में जुताई और अन्य कृषि कार्यों के दौरान डीजल खत्म होने पर किसान डब्बा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते थे, लेकिन डीजल नहीं मिलने से उनका काम प्रभावित हो रहा था. किसानों की इसी समस्या को देखते हुए अब राहतभरी व्यवस्था शुरू की गई है.

राधेश्याम पेट्रोल पंप में किसान यदि अपना किसान क्रेडिट कार्ड या धान विक्रय की पावती दिखाते हैं, तो उन्हें डब्बे में 20 लीटर तक डीजल दिया जा रहा है. इससे किसानों को खेती के जरूरी कार्यों में काफी सहूलियत मिल रही है. किसानों का कहना है कि नई व्यवस्था से उन्हें राहत मिली है और अब खेती का काम पहले की तरह सुचारु रूप से हो पा रहा है. वहीं, पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि बिचौलियों पर लगाम लगाने और जरूरतमंद किसानों की मदद करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है.

20 लीटर मिल रहा डीजल
वहीं पेट्रोल पंप की मैनेजर ने बताया कि डब्बों में पेट्रोल-डीजल लेकर कुछ लोग अधिक दामों पर बेच रहे थे. इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन के निर्देश पर डब्बों में ईंधन देना बंद कर दिया गया था. हालांकि, किसानों की परेशानियों को देखते हुए अब किसान क्रेडिट कार्ड या धान बिक्री की पावती दिखाने पर 20 लीटर डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है

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