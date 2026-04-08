Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3171077
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गैस संकट की अफवाहों के बीच स्टूडेंट्स को बिना झंझट मिलेगा सिलेंडर, बस दिखाने होंगे ये 2 डॉक्यूमेंट्स

cg news: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छात्रों को बड़ी राहत दी है. गैस संकट की अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

5 kg cylinder availability to students: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छात्रों को बड़ी राहत दी है. गैस संकट की अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है. सरकार के इस फैसले से उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो दूर-दराज क्षेत्रों से आकर शहरों  में बसे हैं. उन्हें खाना बनाने में किसी तरह की समस्या न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है.  5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर पाने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जिसके बाद ही उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाएगा. 

किन छात्रों को मिलेगा सिलेंडर
छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए उनके हित में फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य में पढ़ाई करने वाले छात्रो को  सरकार 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर बिना किसी परेशानियों के मुहैया कराएगी. इस निर्णय के तहत छात्रों को अब खाना बनाने में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा और दूरदराज क्षेत्रों से आए छात्र जो किराए पर रहते हैं उन्हें सीधा लाभ मिलेगा.

बस दिखाना होगा ये डॉक्यूमेंट
जिले में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर तब ही मिल पाएगा जब वे इन डॉक्यूमेंट्स को शो करेंगे. छात्रों के एजेंसी से गैस सिलेंडर तब ही दिया जाएगा जब वे अपना आधार कार्ड और प्रमाण पत्र दिखाएंगे. इन दो वैध दस्तावेजों के आधार पर ही स्टूडेंट्स को सिलेंडर दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक नजर यहां भी
कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति डिलिवरी मैन से दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं गैस बुकिंग के लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं. वर्तमान स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की लिमिट रखी गई है जिसके बाद आप गैस की दूसरी बुकिंग कर पाएंगे. सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है जिसकी पूर्ति समाज कल्याण विभाग में भी की जाएगी.

TAGS

CG News Hindi

Trending news

Vande Mataram controversy
इंदौर नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम पर बवाल,कांग्रेस पार्षद ने गाने से किया इंकार
earthquake
भूकंप के झटकों से कांपी MP की धरती, दहशत में लोग; निकले घरों से बाहर
satna news
सतना में भीषण अग्नि-कांड! 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख, भारी नुकसान
mp news hindi
स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MP के कॉलेजों में ही मिलेगी इंजीनियरिंग की लेटेस्ट ब्रांच
jabalpur news
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, फिर..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश