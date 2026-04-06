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NCP नेता, विद्याचरण शुक्ल के करीबी, कौन थे रामावतार जग्गी? 2003 में हुई जिनकी हत्या; 23 साल बाद अमित जोगी को उम्रकैद

Ramavatar Jaggi Case: छत्तीसगढ़ के रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को उम्रकैद की सजा हुई है. ऐसे में यहां यह भी जानना जरूरी है कि रामावतार जग्गी कौन थे. जिसमें 23 साल बाद बड़ा फैसला आया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:57 PM IST
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कौन थे रामावतार जग्गी
कौन थे रामावतार जग्गी

Raipur News: छत्तीसगढ़ के 23 साल पुराना जग्गी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है. क्योंकि इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि रामावतार जग्गी कौन थे और उनकी हत्या कैसे हुई थी. जिसमें अमित जोगी को भी आरोपी बनाया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. बाद में रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे. जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मामला हाईकोर्ट भेज दिया था. ऐसे में अब हाईकोर्ट से यह फैसला आया है. 

रामावतार जग्गी की कैसे हुई थी हत्या 

रामावतार जग्गी रायपुर के जाने माने कारोबारी नेता थे. 4 जून 2003 रायपुर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना रायपुर के मौदहापारा इलाके में हुई थी. जग्गी जब अपनी कार से जा रहे थे, तभी तीन बाइकों और दो कारों में सवार लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक कर घेर लिया. पहले उनकी कार में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद बेहद नजदीक से उन पर हमलावरों ने गोलियां चला दी. बताया जाता है कि हमलावरों ने उनके गले की रुद्राक्ष की माला को उतार लिया था. जो बाद में इस केस में एक अहम कड़ी बना था. वहीं गोली लगने के बाद पुलिस उन्हें पहले थाने लेकर गई और बाद में अस्पताल भिजवाया गया. लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे रायपुर शहर में हड़कंप मच गया था. क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद यह पहला बड़ा हत्याकांड था. 

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विद्याचरण शुक्ल के करीबी थे रामावतार जग्गी

रामावतार जग्गी छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के करीबी माने जाते थे. 2003 में राज्य में चुनावी माहौल था. ऐसे में कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते विद्याचरण शुक्ल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. उनके साथ रामावतार जग्गी भी एनसीपी में चले गए. दोनों नेता पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे थे. विद्याचरण शुक्ल और रामावतार जग्गी का अच्छा प्रभाव माना जाता था. जग्गी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की बड़ी रैली रायपुर में आयोजित करवाने वाले थे. वह पार्टी के कोषाध्यक्ष थे. ऐसे में सभी काम उनके जिम्मे थे. लेकिन चुनाव से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई. जिससे पूरे चुनावी समीकरण ही गड़बड़ा गए थे. 

रामावतार जग्गी के बेटे ने लड़ा केस 

रामावतार जग्गी हत्याकांड की जांच शुरू हुई. जिसे पुलिस ने शुरुआत में लूट के इरादे से हुई घटना बताया था. लेकिन उनके बेटे सतीश जग्गी ने मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर साजिश करने का आरोप लगाय था. चुनावों में बीजेपी की नई सरकार बनी और रामावतार जग्गी की हत्या का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. खास बात यह है सीबीआई कि ने अपनी चार्जशीट में अमित जोगी को हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोपी बनाया था. 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी. लेकिन तब मुख्य आरोपी बने अमित जोगी को इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. 

अमित जोगी को दोषमुक्त दिए जाने के बाद सतीश जग्गी ने मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उस वक्त सभी अपीलों को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सतीश जग्गी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे बेहद गंभीर मामला माना था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को फिर से मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया था.  

अप्रैल में हुआ बड़ा फैसला 

2 अप्रैल 2026 यानि 23 साल बाद इस मामले में बड़ा दिन आया. जब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने इस मामले में अमित जोगी को भी दोषी माना. इसके बाद उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. वहीं 6 अप्रैल 2026 के दिन अमित जोगी को भी इस मामले में उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. जिसके बाद अमित जोगी ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

ये भी पढ़ेंः अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला 

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