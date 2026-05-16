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बस्तर में अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग, 4 राज्यों के CM होंगे शामिल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की उच्चस्तरीय बैठक

Amit Shah Bastar Visit: 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे. बैठक में चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.  हाई-लेवल मीटिंग की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 16, 2026, 08:25 AM IST
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बस्तर में अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग, 4 राज्यों के CM होंगे शामिल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की उच्चस्तरीय बैठक

Amit Shah Bastar Visit: 19 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे. जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां विभिन्न क्षेत्रीय और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. 

बैठक की तैयारियों की सममीक्षा के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने प्रजेंटेशन के जरिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों की जानकारी  सीएम को दी. मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि आयोजन की तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.

सीएम साय ने बैठक की दी जानकारी

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मुख्यमंत्री ने कहा कि एक विकसित भारत के निर्माण में मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परिषद देश की अन्य क्षेत्रीय परिषदों में अद्वितीय है, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जो आपसी सहयोग और समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच और साथ ही केंद्र तथा राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी मंचों के रूप में उभरी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, 'मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं' और इसी भावना के साथ, क्षेत्रीय परिषदें विकास, प्रशासनिक समन्वय और राष्ट्रीय एकीकरण को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन परिषदों ने राज्यों के बीच स्वस्थ सहयोग और विकास-उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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