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छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्या है सरकार का प्लान? अमित शाह ने कर दिया खुलासा

Amit Shah Bastar Visit: बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है. उन्होंने  लोगों को आश्वस्त किया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब तेजी से विकास होगा. उन्होंने दावा किया कि 1 साल के अंदर सरकार को रायपुर से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 18, 2026, 04:43 PM IST
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छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्या है सरकार का प्लान? अमित शाह ने कर दिया खुलासा

Amit Shah Bastar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन सोमवार को बस्तर पहुंचे और नक्सलवाद के खात्मे के बाद सरकार के प्लान का खुलासा किया. अमित शाह नक्सलवाद खत्म होने के बाद पहली बार बस्तर जिले के नेतानार गांव पहुंचे और  लोगों को आश्वस्त किया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब तेजी से विकास होगा. उन्होंने दावा किया कि 1 साल के अंदर सरकार को रायपुर से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है और 

अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने गलतफहमी फैलाई थी कि विकास नहीं हुआ इसीलिए हथियार उठाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वह हथियार लेकर बैठे थे इसलिए विकास रुका रहा. अमित शाह बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड के दूरस्थ गांव नेतानार पहुंचे. वहां उन्होंने स्थानीय सुरक्षा कैंप में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और स्थानीय आदिवासी जनों से मुलाकात की उन्होंने उपस्थित लोगों का हाल-चाल पूछा और नक्सलवाद के खात्मे के बाद की गतिविधियों पर जानकारी ली.

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अब गरीबों को मिल रही सभी सुविधाएं

कार्यक्रम में मौजूद नेतानार गांव के निवासी बुजुर्ग महिला फागनी ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है. स्थानीय हलवी भाषा में फागनी ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया कि नेतानार जंगल का गांव है और यहां हम आदिवासियों के घर हैं. यहां पहले सरकार की किसी योजना का लाभ पहुंचने में बहुत देरी होती थी. लोग इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए तरसते थे, लेकिन अब लोगों को घर मिला है, सड़क मिली है , पानी बिजली स्कूल सब व्यवस्थाएं हो रही हैं.

ये भी पढ़ें- अमित शाह ने चखा बस्तर की इमली का स्वाद, बोले- इस इमली का स्वाद खट्टा नहीं, बल्कि मीठा; गांव वालों को दिया ये सौगात

फागनी ने बताया कि सरकार सभी के लिए व्यवस्थाएं कर रही है राशन चावल, स्कूल में मास्टर, अस्पताल सभी प्रकार की सुविधा अब लगातार गांव में ही उपलब्ध हैं. फागुनी ने इन सभी सुविधाओं के लिए उपस्थित केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद भी दिया.

सीना तान कर कह सकता हूं- भारत नक्सलमुक्त

अमित शाह ने जगदलपुर में भाषण देते हुए कहा कि सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है. 21 जनवरी 2024 के दिन बंद कमरे में तय किया था कि 26 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करेंगे. 24 अगस्त 2024 को घोषणा कर दी कि नक्सल 2026 तक खत्म करेंगे. माओवाद इसलिए नहीं फैला, क्योंकि विकास नहीं हुआ. विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहां नक्सल थे. बस्तर सबसे विकसित संभाग बनेगा.

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