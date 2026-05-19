'अब विकास की बारी...', बस्तर में अमित शाह ने गिनाए बड़े लक्ष्य, शिक्षा-स्वास्थ्य पर होगा फोकस

(रिपोर्टः नीरज पाण्डेय, बस्तर)

Bastar Amit Shah Meeting Update: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिलने के बावजूद लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक नक्सलमुक्त क्षेत्रों को विकास के मामले में देश के बाकी हिस्सों के समकक्ष नहीं लाया जाएगा, तब तक यह अभियान जारी रहेगा. बस्तर में बैठक आयोजित करके सरकार ने हिंसा के खिलाफ बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है.

इस बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित चार राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह अत्यंत हर्ष का विषय है, कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर में आयोजित हो रही है और इससे पहले पूरा बस्तर नक्सलमुक्त हो चुका है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सुरक्षाबलों के जवानों की बहादुरी, केंद्रीय एजेंसियों की सटीक सूचना प्रणाली तथा राज्यों और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों को दिया.

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गृहमंत्री ने गिनाए बड़े लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि 'होल ऑफ द गवर्नमेंट एप्रोच' के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि दशकों तक विकास से वंचित रहे इन इलाकों में अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से पहुंचाना अगला बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार ने केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया. जहां भी संसाधन या नेतृत्व की जरूरत पड़ी, वहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका परिणाम है कि आज बस्तर नक्सलमुक्त हो चुका है.

क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था मजबूत

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था अधिक मजबूत और परिणामदायी बनी है. उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच क्षेत्रीय परिषद की केवल 11 बैठकें हुई थीं, जबकि 2014 से 2026 के बीच यह संख्या बढ़कर 32 हो गई. इसी अवधि में 1729 मुद्दों पर चर्चा हुई और लगभग 80 प्रतिशत मामलों का समाधान भी कर लिया गया.

राज्य भी हुए विवादमुक्त

अमित शाह ने कहा कि अब पूरा मध्य क्षेत्र न केवल नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, बल्कि राज्यों के बीच विवादों से भी मुक्त हुआ है. उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों से लेकर गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के वन एवं खनिज समृद्ध क्षेत्रों तक फैला यह क्षेत्र देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इन विषयों पर हुई चर्चा

बैठक में गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन-2, कुपोषण उन्मूलन, शिक्षा सुधार, स्कूल ड्रॉपआउट रोकने, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास और बिजली सुधार जैसे मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्र की अधिकांश योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी ) आधारित हैं.

वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने पॉक्सो और दुष्कर्म मामलों में समय पर डीएनए जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे दोषसिद्धि दर लगभग शत-प्रतिशत हो सकती है. साथ ही पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन की भी अपील की.

हर मुकदमे का निपटारा तीन साल में हो

गृह मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में निर्णायक सफलता मिली है, उसी तरह लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि 2029 से पहले हर आपराधिक मुकदमे का निपटारा सुप्रीम कोर्ट स्तर तक तीन वर्षों के भीतर हो सके.

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