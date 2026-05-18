अमित शाह ने चखा बस्तर की इमली का स्वाद, बोले- इस इमली का स्वाद खट्टा नहीं, बल्कि मीठा; गांव वालों को दिया ये सौगात

Amit Shah Bastar Visit: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार ग्राम में सीआरपीएफ कैम्प पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया. इस दौरान गृह मंत्री का फोकस पूरी तरह से ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उनकी सहूलियतों पर नजर आया. अमित शाह ने नेतानार में इमली प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) केंद्र का जायजा लिया और उन्होंने स्व-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से बात कर समझा कि वे इमली बेचकर अपनी आमदनी कैसे बढ़ा रही हैं.

बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद भी चखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यहां की इमली में बहुत मिठास है. समूह से जुड़ी लंबी नाग ने गृह मंत्री को खुशी-खुशी बताया कि इस काम से जुड़कर वे अब सालाना एक लाख रुपये तक की शानदार कमाई कर सकेंगी. बता दें कि गुंडाधूर महिला स्व सहायता समूह में महिलाएं इमली का प्रसंस्करण करके उच्च गुणवत्ता युक्त इमली पल्प तैयार कर रही हैं.

अब आधार कार्ड और e-KYC के लिए 10 किमी का सफर खत्म

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उद्घाटन के बाद अमित शाह 'सेवा सेतु' केंद्र पहुंचे, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी काफी आसान कर दी है. इस दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए. इसी केंद्र में महिलाओं को 'बैंक सखी' की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इससे गांव की महिलाएं अब पैसे जमा करने, निकालने और खाते खोलने जैसे बैंकिंग के काम गांव में ही कर सकेंगी। इसके अलावा आय, जाति और जन्म प्रमाण पत्र भी इसी केंद्र से बनाए जा रहे हैं. महिलाएं केवाईसी, बैंक खाते में मोबाईल नंबर अपडेट, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज जैसी सुविधाएं पा सकेंगी.

सुखदेवी को मिली राहत

'सेवा सेतु' केंद्र में अमित शाह की मुलाकात ग्रामीण सुखदेवी से हुई, जिन्होंने अपनी पांच महीने की बेटी पद्मा का नया आधार कार्ड बनवाया है. सुखदेवी ने बताया कि आधार सेवा केंद्र खुलने से पहले ऐसे कामों के लिए 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नानगुर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही ग्रामीणों को नया आधार, आधार अपडेट, केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट, ई-आधार जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी.

महतारी वंदन योजना का ई-केवाईसी

सेवा सेतु केंद्र में गांव की ही सोनामनी ने बताया कि दूरी की वजह से वे 'महतारी वंदन योजना' का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना चाहती थीं लेकिन, दूरी अधिक होने के कारण काफी दिनों से नहीं करवा पा रही थीं. लेकिन, अब गांव में केंद्र खुलने से आज उनका यह काम आसानी से हो गया और उन्होंने ई-केवाईसी करा लिया है.

सिलाई और 'धान डेकी' से संवर रहा भविष्य

गृह मंत्री अमित शाह ने सिलाई और 'धान डेकी' (चावल निकालने का पारंपरिक तरीका) प्रशिक्षण केंद्रों का भी दौरा किया और प्रशिक्षण पा रही महिलाओं से भी मुलाकात की. यहां पर महिलाओं को बेसिक एवं एडवांस सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सिलाई सीख रही विजय कुमारी ने बताया कि इस हुनर से वह अपने परिवार का अच्छे से पालन-पोषण कर पाएंगी. गृह मंत्री अमित शाह ने धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की. इसके माध्यम से चावल बिक्री से ग्रामीणों महिलाओं की आय वृद्धि तो होगी साथ ही निकलने वाली धान की भूसी से पशुओं को पौष्टिक आहार भी मिलेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा , मुख्य सचिव विकासशील और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.