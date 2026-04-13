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अनूपपुर में क्लिनिक में मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर-कंपाउंडर पर लगाए गंभीर आरोप

Anuppur News: अनूपपुर के बिजुरी में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही और मामले को छिपाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:49 PM IST
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Chhattisgarh News: अनूपपुर जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर और उनके कंपाउंडर बसंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला बिजुरी थाना क्षेत्र का है, जहां इलाज के दौरान ही मरीज ने दम तोड़ दिया.

अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 में रहने वाले भागीरथ केवट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, भागीरथ केवट को पेट और सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते वे इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर डी.के. कोरी के क्लिनिक पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनके कंपाउंडर बसंत द्वारा मरीज को ड्रिप लगाई गई, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस जांच में जुटी 
परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद बिना सूचना दिए डॉक्टर और कंपाउंडर ने मामले को छिपाने की कोशिश की और शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में भर्ती कराकर मौके से फरार हो गए. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बिजुरी पुलिस को सूचना दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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वीडियो भी आया सामने
वहीं, आरोपी डॉक्टर डी.के. कोरी ने बताया कि वे क्लिनिक में मौजूद नहीं थे. उन्हें अटैक की शिकायत थी. हो सकता है कि कंपाउंडर ने बोतल (ड्रिप) चढ़ाई हो. जब वे पहुंचे तो मरीज को तुरंत बाइक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर ऐसी घटना नहीं चाहता. इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है.

रिपोर्टः अभय के. पाठक, अनूपपुर

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