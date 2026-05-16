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अरुणदेव गौतम बने छत्तीसगढ़ के DGP, अब तक प्रभारी थे अब फुल-टाइम कमान

Arundev Gautam Chhattisgarh DGP: अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का डीजीपी बना दिया है. वह 17 महीने से प्रभारी की भूमिका पर थे. लेकिन अब उन्हें फुलटाइम बना दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 03:01 PM IST
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अरुणदेव गौतम बने छत्तीसगढ़ के डीजीपी
अरुणदेव गौतम बने छत्तीसगढ़ के डीजीपी

Chhattisgarh DGP: अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी डीजीपी बना दिया गया है. गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें 17 महीने पहले राज्य में डीजीपी का प्रभार दिया था. लेकिन अब उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है. वह छत्तीसगढ़ के सीनियर अधिकारी रहे हैं और 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं. जबकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक मिल चुका है. जबकि सराहनी सेवाओं के लिए 2010 में भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है. 

छत्तीसगढ़ में 6 जिलों के रहे चुके एसपी 

अरुण देव गौतम ने पुलिस अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एसपी की कमान संभाली है. वह बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और जशपुर जिलों में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं. ये सभी जिले छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक नजरिए से अहम माने जाते हैं. साल 2009 में राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले में पुलिस अधीक्षक समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद अरुण देव गौतम को वहां का एसपी बनाकर भेजा गया था. 2013 में झीरम घाटी नक्सली हमले के बाद उन्हें बस्तर रेंज का आईजी नियुक्त किया गया. उस समय बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती मानी जा रही थी. विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और सफल मतदान कराने में उनकी भूमिका रही थी.

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अरुण देव गौतम ने संभाली अहम जिम्मेदारियां

डीआईजी और आईजी पद पर रहते हुए अरुण देव गौतम ने पुलिस मुख्यालय, सीआईडी, वित्त एवं योजना, प्रशासन, मुख्यमंत्री सुरक्षा, रेलवे, प्रशिक्षण, भर्ती और यातायात जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां संभालीं. पिछले कुछ सालों में वे छत्तीसगढ़ सरकार में गृह सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा जेल, परिवहन, नगर सेना और अग्निशमन सेवाओं का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहा. 

अरुण देव गौतम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. वह यूपीएससी निकालकर 1992 बैच के आईपीएस बने थे. पहले वह मध्य प्रदेश कैडर में थे. लेकिन बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था. अरुण देव गौतम पिछले 17 महीने से छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी की भूमिका निभा रहे थे. लेकिन अब उन्हें स्थायी नियुक्ति मिली है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में 4 दिन बारिश आंधी का अलर्ट, तापमान में गिरावट, बिजली गिरने की संभावना

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