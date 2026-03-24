अमीर बनने की चाह में युवक ने अपनाया शॉर्टकट, यूट्यूब देखकर सीखा ATM काटने का प्लान; पुलिस ने यूं धर दबोचा

a man tried to cut atm: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक बेहद ही दिलचस्प लेकिन गंभीर मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है जिसने ATM को काटने के ना जाने कितने असफल प्रयास किए हैं. पुलिस हिरासत में आए आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने ATM काटने का प्रयास कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किया है. वहीं ATM को कैसे काटा जाए की तकनीक यूट्यूब वीडियो देखकर सीखी थी. आरोपी के पास से पुलिस ने गैस कटर, लोहे का सब्बल, नकाब, रेनकोट, कंबल जब्त किए हैं.

शख्स ने की ATM काटने की कोशिश

आरोपी का नाम नंदलाल साहू (30) है जो कर्ज के बोझ तले ढबा हुआ था. उसने कर्जमुक्त होने और रातों-रातों अमीर बनने के लिए ऐसा शॉर्टकट अपनाया कि अब उसकी रातों जेल के पीछे कटेंगी. नंदलाल ने बताया कि उसने ये तकनीक यूट्यूब वीडियो देखकर सीखी थी और वहीं से उसे आईडिया आया था. इसके बाद उसने गैस कटर और सिलेंडर की व्यवस्था की और एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए उड़ाने का प्लान बना लिया.

पहले भी कर चुका है प्रयाश

आरोपी ने बताया कि एटीएम काटने का प्रयास उसने पहले भी किया है लेकिन हर बार असफल रहा है. सहसपुर लोहारा, बिडोरा चौक, शांतिनगर और छुईखदान के एटीएम में उसने पहले ही चोरी की कोशिश कर रखी है. आरोपी के पास से गैस कटर मशीन, गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर, लोहे का सब्बल, नकाब, रेनकोट, कंबल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त किए हैं.

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पुलिस ने ऐसे खोली पोल

एटीएम को काटने के प्रयास की शिकायत के बाद पुलिस पहले से अलर्ट थी. एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर हर घंटे एटीएम चेकिंग शुरू की गई थी. 24 मार्च की रात पुलिस टीम को एक युवक एटीएम के पास संदिग्ध हालत में दिखा. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से गैस कटर, सिलेंडर, सब्बल, नकाब और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं. पुलिस ने बाद में घटनास्थल पर सीन रीक्रिएट भी करवाया जिसमें आरोपी ने बताया कि वो कैसे एटीएम को काटने की कोशिश करता था. रिपोर्ट: सतीश तंबोली, कवर्धा