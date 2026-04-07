महाराष्ट्र जैसा रायपुर में कांड! शेयर मार्केट सिखाने के बहाने एस्ट्रॉलोजर ने युवती को बनाया हवस का शिकार, अपने ही ऑफिस में पिलाई थी शराब

(रिपोर्टः राजेश निषाद, रायपुर)

Raipur Gym News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक एस्ट्रोलॉजर और ट्रेडिंग एक्सपर्ट पर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने ही दफ्तर में हवस का शिकार बनाया है. फिलहाल, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला सोमवार शाम करीब 4 बजे से रात 9 बजे के बीच का बताया जा रहा है. जहां पीड़ित युवती (21 वर्ष) पहली बार शेयर मार्केट का काम सीखने के लिए आरोपी युवक के पास गई थी. आरोपी ने खुद को एस्ट्रोलॉजर और ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताते हुए युवती को प्रशिक्षण देने का भरोसा दिलाया था. आरोप है कि इस दौरान युवक ने युवती को मॉकटेल ड्रिंक के नाम पर शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद युवती की हालत बिगड़ने पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब युवती को होश आया, तब उसे घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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जिम में हुई थी दोनों की मुलाकात

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक आशीष पात्रो (30 वर्ष) और पीड़िता की पहचान जिम के माध्यम से हुई थी. दोनों के बीच करीब 5 महीने पहले दोस्ती हुई थी. युवती जिम में काम करती थी. वहीं से आरोपी ने उससे संपर्क बढ़ाया और धीरे-धीरे उसे अपने झांसे में लिया. सिविल लाइन थाना प्रभारी यामन देवांगन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. साथ ही, युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की लोगों से खास अपील

इस खबर ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, कि ऑनलाइन या व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मिलने वाले ऐसे ऑफर्स को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है. वहीं पुलिस की तरफ से आम लोगों, खासकर युवतियों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आने से पहले पूरी जानकारी लें और सावधानी बरतें.

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