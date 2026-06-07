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यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, 50 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के इचौली गांव में अपराधियों की तलाश में पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने चोर समझकर हमला कर दिया. मारपीट में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

Written ByRajesh NishadEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:34 PM IST
यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, 50 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार
Image Credit: Chhattisgarh Police

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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