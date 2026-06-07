/यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, 50 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार

Chhattisgarh Police: कौशांबी जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के देवनगर थाने की पुलिस एक वांछित अपराधी की तलाश में कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव पहुंची थी. पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं सके. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को वे संदिग्ध लगे और विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और पुलिस टीम तथा ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.