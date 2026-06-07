/यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, 50 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार

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Chhattisgarh Police: कौशांबी जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के देवनगर थाने की पुलिस एक वांछित अपराधी की तलाश में कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव पहुंची थी. पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं सके. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को वे संदिग्ध लगे और विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और पुलिस टीम तथा ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि, टीम आकाश और शिवम नाम के दो वांछित आरोपियों की तलाश में गांव पहुंची थी. पुलिस ने आकाश को पकड़ लिया था. इसके बाद जब टीम शिवम के घर पहुंची, तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा और 'चोर-चोर' चिल्लाने लगा. उसकी आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को चोर समझ लिया और उन्हें घेर लिया. कुछ ही देर में कहासुनी शुरू हो गई और मामला धक्का-मुक्की से होते हुए मारपीट तक पहुंच गया.
3 पुलिसकर्मी ग्रामीणों के बीच फंसे
घटना के दौरान दो पुलिसकर्मी किसी तरह वहां से निकलकर बच गए, लेकिन तीन पुलिसकर्मी ग्रामीणों के बीच फंस गए. मारपीट में पुलिसकर्मी जगदेव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य जवानों को भी चोटें आईं. सूचना मिलने पर कोखराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
इलाके में अफरा-तफरी का माहौल
घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पुलिस ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई.
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