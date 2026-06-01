कलेक्ट्रेट में आदिवासी समाज ने जलाया चूल्हा, बाबा बालक दास मामले को लेकर प्रशासन पर उतारा गुस्सा

Balod Adivasi Samaj Protest: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इस बार कुछ ऐसा हुआ, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला. जिले के डौंडी लोहारा विकासखंड के रिजर्व फॉरेस्ट तुएगोंदी क्षेत्र में कथित अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को बालोद कलेक्ट्रेट का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाई गई ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग को पार कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया और मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए. इसके बाद माइक लगाकर सभा और भाषण शुरू किए गए. प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर शाम होते-होते लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया.

इसी दौरान स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. बताया गया कि एक पुलिस निरीक्षक ने चूल्हे में पानी डाल दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई. कुछ स्थानों पर महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिली. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खींच लीं. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. बालोद में किसी प्रदर्शन के दौरान पहली बार वाटर कैनन का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है.

फैसलों की लगातार अनदेखी

सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख तुकाराम कोर्राम ने कहा कि ग्राम सभा के फैसलों की लगातार अनदेखी की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि बाबा बालक दास पहले भिक्षा मांगने के लिए यहां आए थे, लेकिन अब उन्होंने कथित रूप से क्षेत्र में कब्जा कर लिया है. कोर्राम ने दावा किया कि वहां करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा में आता है. उन्होंने यह भी कहा कि बाबा बालक दास के खिलाफ पहले से मामला दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है.

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कानूनी प्रावधानों के विपरीत

सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना पारंपरिक सीमा क्षेत्र में कथित अवैध कब्जा, खनन और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. समाज का आरोप है कि ग्राम तुएगोंदी क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर आदिवासी समुदाय के देवी-देवताओं से जुड़े पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. समाज का कहना है कि लगातार विरोध और शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य और आयोजन जारी हैं, जो ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं.

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