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शादी के बाद आधी रात को बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन, ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी ने दी जान, बचाने में प्रेमिका गंभीर घायल

Balod News-बालोद में शादी के 45 दिन बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई. रेलवे ट्रेक के पास प्रेमी और प्रेमिका के बीच शादी को लेकर विवाद हो गया. नाराज प्रेमी ने ट्रेन के आगे छलांग लगी दी. ट्रेन की चपेट में आने से प्रेमी की मौत हो गई, वहीं उसे बचाने के दौरान प्रेमिका की भी गंभीर रूप से घायल हो गई.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:33 PM IST
शादी के बाद आधी रात को बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन, ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी ने दी जान, बचाने में प्रेमिका गंभीर घायल

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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