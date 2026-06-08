/शादी के बाद आधी रात को बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन, ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी ने दी जान, बचाने में प्रेमिका गंभीर घायल

आधी रात को दुल्हन हुई फरार

6 जून की रात करीब 1 बजे मिथलेश बाइक लेकर मोनिका के ससुराल परसोदा पहुंचा और मोनिका बिना किसी को बताए उसके साथ चली गई. दोनों करीब 20 किलोमीटर दूर दैहान स्थित रेलवे अंडरब्रिज के पास पहुंचे. वहां दोनों के बीच शादी करने और साथ रहने को लेकर विवाद शुरू हो गया. मिथलेश लगातार मोनिका पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन मोनिका ने इससे इनकार कर दिया. विवाद बढ़ने पर मिथलेश रेलवे ट्रेक पर जाकर बैठ गय. ट्रेन को आता देख मोनिका ने उसे हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन मिथलेश नहीं हटा. इसी आपाधापी में दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मिथलेश की मौके पर ही मौत हो गई.