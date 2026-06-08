/शादी के बाद आधी रात को बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन, ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी ने दी जान, बचाने में प्रेमिका गंभीर घायल

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Bride Ran With Boyfriend-छत्तीसगढ़ के बालोद थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम से शुरू हुए एक प्रेम प्रसंग का बेहद खौफनाक और दर्दनाक अंत सामने आया है. शादी के महज 45 दिन बाद एक नवविवाहिता अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ आधी रात को ससुराल से फरार हो गई. लेकिन यह फरारी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई. रेलवे ट्रैक पर दोनों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद प्रेमी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसे बचाने की कोशिश में प्रेमिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई.
2.5 साल से चल रहा था अफेयर
पुलिस के अनुसार, कांकेर जिले के कोरतरा गांव की रहने वाली मोनिका खरे की शादी इसी साल 22 अप्रैल 2026 को परसोद गांव के रहने वाले टीकम कुमार खरे से हुई थी. शादी के बाद भी मोनिका का संपर्क पुराने प्रेमी मिथलेश ठाकुर से बना रहा, जो डौंडीलोहारा के भीमपुरी गांव का रहने वाला था. मिथलेश भी पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी है. दोनों के बीच पिछले ढाई साल से इंस्टाग्राम के जरिए अफेयर चल रहा था.
आधी रात को दुल्हन हुई फरार
6 जून की रात करीब 1 बजे मिथलेश बाइक लेकर मोनिका के ससुराल परसोदा पहुंचा और मोनिका बिना किसी को बताए उसके साथ चली गई. दोनों करीब 20 किलोमीटर दूर दैहान स्थित रेलवे अंडरब्रिज के पास पहुंचे. वहां दोनों के बीच शादी करने और साथ रहने को लेकर विवाद शुरू हो गया. मिथलेश लगातार मोनिका पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन मोनिका ने इससे इनकार कर दिया. विवाद बढ़ने पर मिथलेश रेलवे ट्रेक पर जाकर बैठ गय. ट्रेन को आता देख मोनिका ने उसे हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन मिथलेश नहीं हटा. इसी आपाधापी में दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मिथलेश की मौके पर ही मौत हो गई.
घायल हालत में पुलिस को किया फोन
हादसे में मोनिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई. पटरी पर तड़पते हुए उसने खुद डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को हादसे की सूचना दी. बालोद पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, मोनिका बेहोश हो चुकी थी. पुलिस ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां से उसे राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है. जहां उसका इलाज जारी है.
पुलिस जांच में जुटी
इधर रात 2.30 बजे जब पति टीकम की नींद खुली, तो पत्नी गायब थी. परिजनों ने तलाश शुरू की, तो सुबह करीब 3 बजे मोनिका ने फोन उठाकर हादसे की बात कही. पहले परिजन लाटाबोड़ स्टेशन के पास ढूंढते रहे, लेकिन बाद में पुलिस के जरिए उन्हें सही लोकेशन का पता चला. घटना को लेकर बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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