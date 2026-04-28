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बॉयफ्रेंड के साथ भागी पत्नी को मनाने गया पति, लाख गुजारिश के बाद भी नहीं आई वापस, उठा लिया खौफनाक कदम

Balod News: बालोद जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए मनाने गया था, लेकिन उसने वहां आत्महत्या कर ली. 42 वर्षीय परमानंद यादव की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:24 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किलेपार गांव के 42 वर्षीय निवासी परमानंद यादव की पत्नी कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद, परमानंद ने लगातार तीन दिनों तक उसे वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश की. लेकिन उसने उसके साथ वापस आने से इनकार कर दिया. इस घटनाक्रम से हताश होकर उसने अपनी जान दे दी.

बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी पत्नी 
रिपोर्ट्स के अनुसार परमानंद की पत्नी कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी और चौरेल गांव में उसके साथ रहने लगी थी. परमानंद अपने बिखरते परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था. पिछले तीन दिनों से वह लगातार अपनी पत्नी से संपर्क कर रहा था और उससे घर लौटने की मिन्नतें कर रहा था. वह चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी गलतियों को सुधारे और वापस आ जाए, लेकिन वह अपने प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं थी.

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पत्नी के बॉयफ्रेंड के घर के सामने लगाई फांसी
अपनी पत्नी की जिद और बार-बार होने वाली बेइज्जती ने परमानंद को मानसिक रूप से तोड़ दिया. शनिवार की रात वह चौरेल (अर्जुन्दा) में अपनी पत्नी के प्रेमी के घर गया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी. आखिरकार हताश होकर उसने प्रेमी के घर के ठीक सामने ही मौत को गले लगा लिया. अगली सुबह जब गांव वालों ने उसकी लटकती हुई लाश देखी, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही अर्जुन्दा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या परमानंद को किसी ने उकसाया था, या फिर यह पूरी तरह से मानसिक उत्पीड़न का ही नतीजा था.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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